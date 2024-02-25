القمة المنتظرة.. موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2024

لكل محبي كرة القدم الإنجليزية أنتم على موعد مع مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2024، هذه المباراة القوية والنارية التي يتنافس فيها فريق ليفربول للحصول على اللقب مع المدرب الفني الألماني “كلوب” الذي أعلن في وقت سابق عن رحيله عن تدريب للفريق في نهاية هذا الموسم، لنتعرف على تفاصيل المباراة في الفقرات التالية.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

يبحث جميع محبي كرة القدم الانجليزية عن موعد مباراة ليفربول وتشيلسي النهائية في كأس الرايطة الإنجليزية، والتي يتقام اليوم الأحد 25 فبراير 2024، حيث تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت السعودية، فأن من المعروف أن فريق الريدز يتصدر ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بواقع 6 نقاط.

القنوات للناقلة للمباراة

حصلت مجموعة قناة بي أن سبورتس الرياضية القطرية على حقوق بث مباريات البطولة الإنجليزية، حيث من المقرر أن تنقل احداث المباراة على قناة BEIN SPORT HD1.

تشكيل فريق ليفربول

فقد أعلن المدير الفني الألماني يورجين كلوب أن تشكيل فريق ليفربول في هذه المبارة سيكون كالتالي:

في حراسة المرمي: كليهر.

في خط الدفاع: فانديك، روبرتسون، ابراهيما كوناتي، برادلي.

في خط الوسط: ماك ليستر، واترا ايندو، ريان جرافينبيرش.

في خط الهجوم: داروين نونيز، محمد صلاح، لويس دياز.

تشكيل فريق تشيلسي

أما عن تشكيل فريق تشيلسي في هذه المباراة سيكون كالتالي: