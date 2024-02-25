حـ 32.. شاهد وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 32 احداث مثيرة عبر قناة دي إم سي dmc

يتمتع مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 32 بشعبية كبيرة في مصر والوطن العربي كونه واحد من أهم المسلسلات الدرامية العائلية، حيث نجح المسلسل نجاح ضخم منذ إصدار أول موسم له العام الماضي وحاز على إعجاب الجمهور، وفي الجزء الثاني يستكمل معالجة الصعوبات التي تتعرض لها العائلات في تربية أبنائهم ومشاكل الشباب وكيفية سعيهم إلى تحقيق أحلامهم، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة والقنوات الناقلة للمسلسل.

وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 32

يضم مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 32 عدد متنوع من النجوم الكبار والشباب وعلى رأسهم شيرين رضا، مدحت صالح، صبري فواز، وفاء صادق، هاجر الشرنوبي، يوسف الكدواني ونادية رشاد وغيرهم الكثير من النجوم الصاعدين الذين يضيفون الكثير من النجاح والتميز للمسلسل، حيث يمتلك العمل شعبية كبيرة منذ موسمه الأول وحتى عرض الموسم الثاني الذي حدث فيه بعض التغيرات في الشخصيات، حيث تم استبعاد خالد أنور ليحل محله محمد مهران وضم أميرة أديب إلى طاقم العمل بدلًا من بسنت شوقي مما زاد من التشويق داخل المسلسل ليتعرف الأشخاص على الشخصيات الجديدة في المسلسل.

موعد عرض وبينا ميعاد الجزء الثاني

بدأ عرض المسلسل في 10 يناير 2024 ومازال يتم عرضه حتى الآن على قنوات DMC وDMC دراما من يوم السبت وحتى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة dmc والحادية عشر مساءً على dmc دراما، وتجدر الإشارة إلى أن قنوات دي إم سي تقوم بالإعلان عن المسلسل عبر حساب الفيسبوك وانستغرام ليتابع عشاق المسلسل الأحداث أولًا بأول.

تردد قناة دي إم سي dmc

يمكنك مشاهدة مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني على قناة دي ام سي عبر التردد التالي: