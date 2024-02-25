مسلسل هم يضحك في رمضان 2024 بطولة عبدالله السدحان .. القنوات الناقلة وموعد العرض

شاركت الفنانة أصايل محمد متابعيها بعدد من الصور من كواليس مسلسل “هم يضحك” حيث نشرت صورة لها برفقة الفنانة مريم عبدالرحمن وصورة أخرى بجانب الفنان عبدالله السدحان وإلى جانبهما صورة مع الفنانة فخرية خميس.

مسلسل هم يضحك في رمضان 2024

بناء على حرصه على المشاركة في أقوى الأعمال الدرامية خلال مواسم رمضان المتعددة يشارك الفنان عبد الله السدحان هذا العام في مسلسل “هم يضحك” الذي يعتبر من الأعمال المميزة بالنسبة له كما أكد نشر الفنان عبد الله السدحان صورا من كواليس المسلسل عبر حسابه الشخصي على انستجرام وظهر في الصور برفقة نجمات المسلسل حيث علق قائلا: من كواليس عائلة مسعود في مسلسل (هم يضحك) يتناول المسلسل عدة قضايا اجتماعية مميزة تعالج فيها المجتمع السعودي والعربي وتمت معالجتها دراميا لطرحها ومناقشتها من وجهة نظر الكاتب ويتميز العمل بطابع كوميدي حيث تتمتع جميع الحلقات بإثارة وشيقة ويتألف المسلسل من 30 حلقة من المقرر عرضها عبر التلفزيون السعودي خلال شهر رمضان المقبل في عام 2024.

ابطال مسلسل هم يضحك

يشهد مسلسل “هم يضحك” مشاركة مجموعة متميزة من ألمع نجوم المملكة العربية السعودية والوطن العربي مما يجعل العمل يتوقع له نجاحًا مميزا ومن بين هؤلاء النجوم: عبدالله السدحان وفخرية خميس ومروة خليل وأصايل محمدو باسمة حمادة وجمعة علي ومنصور الفيلي وبشار خالد العجيرب وأحمد يوسف ويأتي هذا العمل بتأليف من ضيف الله زيد وإخراج أحمد الفردان يجتمع هذه الأسماء البارزة.