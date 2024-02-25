مغامرات بين توم وجيري..ضبط تردد قناة توم وجيري على نايل سات وعرب سات لمشاهدة المسلسلات الكرتونية

قناة توم وجيري من القنوات المرغوبة والمحبوبة بشكل كبير من قبل الأطفال، حيث يقضي الأطفال أسعد الأوقات واللحظات في متابعة أفلام الرسوم المتحركة المتميزة والبرامج الممتعة التي تقدمها هذه القناة، ونلاحظ أن هناك عمليات بحث عديدة من قبل الأهل عن أحدث تردد لقناة توم وجيري، وذلك لأن إدارة القناة تعمل على تغيير وتحديث بيانات التردد بشكل مستمر، حيث تحرص قناة توم وجيري على جودة الصوت والصورة للمحتوى الذي تبثه بشكل مجاني على مدار 24 ساعة دون توقف، فإذا كنت ترغب أن يستمتع طفلك الصغير بمتابعة أجمل المسلسلات الكوميدية والأفلام المشهورة والتي تناسب كافة أذواق وأعمار الأطفال، فيجب عليك أن تكمل قراءة مقالنا لهذا اليوم والذي سنذكر فيه كافة المعلومات التي تخص قناة توم وجيري وترددها عبر الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات.

استقبل تردد قناة توم وجيري الجديدة

تعرض قناة توم وجيري عدة برامج ومسلسلات كرتونية متميزة ومشهورة بشكل كبير، وأبرزها مسلسل توم وجيري المعروف بحلقاته الكوميدية والمواقف المضحكة التي تدور بين القط توم والفأر جيري، حيث تقدم هذه القناة أجمل حلقات هذا المسلسل سواء القديمة أو الجديدة التي يعشقها الأطفال ويستمتعون بمشاهدتها، بالإضافة إلى ذلك تقدم قناة توم وجيري مسلسل سبونج بوب سكوير بانتس الشهير، مسلسل الكابتن ماجد ومغامرات سندباد بالإضافة إلى مسلسل حكايات عالمية، وكل هذه المسلسلات تعتبر المفضلة لدى أغلب الأطفال و من كافة الأعمار، وبعد أن تزايدت التساؤلات حول بيانات التردد الجديد لقناة توم وجيري عن طريق الأقمار الصناعية، سنذكر لكم أحدث تردد لها على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات.

تردد قناة توم وجيري على القمر نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة توم وجيري: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

أما معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة : SD.

تردد قناة توم وجيري على القمر عرب سات