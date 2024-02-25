تبكير صرف السلع الغذائية !! بعد زيادة نصيب الفرد على تموين شهر مارس 2024

يتساءل العديد من حاملي البطاقات التموينية عن نصيب الفرد في التموين عن شهر مارس عام 2024 وتزايدت الاسئلة بعد ان تم الإعلان عن موعد شهر رمضان المبارك الذي يتم التحضير له من بداية شهر شعبان وتداولت بعض الأخبار عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن زيادة نصيب الفرد على البطاقة التموينية ويمكنكم من خلال هذا المقال الإطلاع على حقيقة هذا الأمر تابعوا معي.

نصيب الفرد على تموين شهر مارس 2024

عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع التموينية لحاملي البطاقة التموينية المستحقين لها وتعمل دائما على تنزيل المواليد المستحقين والزوجة المحرومة حتى يتم الاستفادة من السلع التموينية لمحدودي الدخل أصحاب البطاقات حيث انه يتم صرف السلع التموينية فالعديد من منافذ البيع في جميع المحافظات المصرية ومن المقرر أن يكون نصيب الفرد المدون على بطاقة التموين هو زجاجة زيت 800 مللي من السكر الأبيض بحد اقصى البطاقة التموينية أربع زجاجات زيت و6 كيلو سكر ويتم صرف 50 جنيه لكل فرد مدون على البطاقة حتى اربع افراد والفرد الخامس يقوم بصرف 25 جنيه فقط من البطاقة التموينية ومن المقرر أن يتم صرف السلع التموينية عن شهر مارس يوم 1 مارس عام 2024 وتم التأكيد من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية مما يتم تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي وأن الفرد المدون على البطاقة التموينية يقوم بصرف 50 جنيه فقط حتى اربع افراد وفي حالة أن يتم صدور أي قرارات جديدة بشأن التموين سوف يتم الاعلان من قبل الوزارة.