تحميل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبة الأدبي والعلمي “هنـــا” .. + موعد الامتحانات النهائية

ينتظر طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي العام الموعد الذي سوف يتم فيه الكشف عن جدول امتحانات الثانوية العامة، وذلك بتزامن مع انتهاء التسجيل الخاص باستمارة الثانوية العامة في اليوم الثاني والعشرين من فبراير الماضي 2024، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قامت بالتأكيد على أنها قامت ببدء الاستعدادات المتعلقة بها الخاصة باختبارات الصف الثالث الثانوي العام 2024، التي من المفترض أن تبدأ بشهر يونيو القادم 2024 لهذا يزداد البحث من جانب الطلاب حول موعد نزول جدول الامتحانات الخاص بهم، وفيما يلي سوف نرفق لكم التفاصيل.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

لقد بينت وزارة التربية والتعليم موعد اختبارات الثانوية العامة 2024، إذ إنه من المفترض أن تكون بدايتها في يوم الخميس الخامس والعشرون من يونيو القادم 2024، وتكون الامتحانات مستمرة حتى 30 يوما كذلك أن الوزارة قد بينت انها تقوم بالعمل على وضع الجدول الخاص باختبارات الشهاده الثانويه وسوف يتم الكشف عن هذا الجدول في الايام القليله القادمه كذلك أنها قامت بالإشارة إلى أنه سيحدد موعد هذا الجدول عن طريق تجميع المقترحات الخاصة بالطلبة والطالبات بالصف الثالث الثانوي العام 2024.

موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

بينت وزارة التربية والتعليم أن تسجيل استمارة الثانوية العامة للعام الجاري 2024 قد انتهى بشكل رسمي في اليوم الذي كان موافقا الثاني والعشرون من فبراير 2024 ومن الجدير بالذكر أنه من اللازم تسليم تلك الاستمارة للمدرسه والتسليم يمتد حتى يوم الخميس الذي يكون موافق 29 من فبراير 2024