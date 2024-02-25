“مبارك صدرت هسه”اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في الكرخ والرصافة وميسان والمثنى بالعراق عبر منصة مظلتي

يُعد إصدار قائمة المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2024 الوجبة السابعة من الشؤون التي تحظى باهتمام كبير بين عامة الناس في العراق تتولى وزارة العمل والشؤون الضمانية مسؤولية نشر لائحة تتضمن الأسماء الخاصة بالأشخاص المعنيين بهذه الدعمة في جميع أنحاء المحافظات العراقية تعتبر هذه الدفعة بارقة أمل للأسر في حاجة ماسة إلى العون حيث تستهدف الوزارة تقديم العون إلى العائلات المحرومة والأرامل المطلقات وأصحاب الاحتياجات الخاصة، كبار السن، وسواهم من الفئات التي تعاني من الفاقة وعليه، نحن نوضح لكم خطوات للاستفسار عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2024 عبر منصة مظلتي.

المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق

بعد أن يقوم عدد من المواطنين العراقيين بتقديم طلبات للانضمام إلى برنامج الدعم الاجتماعي يرغب الكثيرون في معرفة إجراءات الاستفسار عن قائمة الأسماء التي تم قبولها ضمن برنامج المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2024 إليك الخطوات اتباعها:

الدخول إلى منصة مظلتي .

اختر أيقونة الرعاية الاجتماعية.

ثم اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

قم بإدخال رقم الوجبة والدفعة.

ادخل المقاطعة التي تعيش فيها.

بعد ذلك اضغط على كلمة تنزيل.

خلال دقائق سيتم تحميل كشوف المستفيدين، بمجرد صدورها وتعرف إذا كنت من ضمن المشمولين بالرعاية الاجتماعية أم لا.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية العراق 2024

تلك هي الشروط التي يجب أن يلتزم بها المتقدم للحصول على الدعم النقدي المقدم من وزارة العمل إليكم تلخيصاً للشروط:

الجنسية العراقية والإقامة بالبلد: يجب على المتقدم أن يكون حاصلاً على الجنسية العراقية ومقيماً في البلاد. النساء الأرامل أو المطلقات: يجب على النساء الأرامل أو المطلقات أن تكون لديهن حضانة أطفالهن. عدم امتلاك وظيفة حكومية: يجب ألا يكون المتقدم يعمل في وظيفة حكومية بأجر شهري مرتفع. الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة: يحق لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على الرعاية. كبار السن والعاجزين: يحق لكبار السن والأشخاص العاجزين والغير قادرين على العمل الحصول على الرعاية. عدم امتلاك سجلات تجارية: يجب ألا يمتلك المتقدم أي سجلات تجارية. عدم استفادة من معاشات التأمينات الاجتماعية: يجب على المتقدم عدم استفادته من معاشات التأمينات الاجتماعية. العمر: يجب أن يكون عمر المتقدم بين 16 و60 عاماً سواء للرجال أو النساء.

تلك الشروط تهدف إلى ضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا والتي تحتاج إلى الدعم الفني لتلبية احتياجاتها الأساسية.