فرح أولادك ونزلها..ضبط تردد قناة ميكي كيدز الجديد 2024 Mickey Kids بجودة HD على الأقمار الصناعية “خلي أطفالك تستمتع بالمغامرات اليومية”

أضبط تردد ميكي الجديد 2024، القناة التي حققت انتشارًا واسعًا وقبولا جماهيريا كبيرا، من جميع أنحاء الوطن العربي، لما تقدمه من برامج متميزة وهادفة للطفل العربي، فاطمأنت قلوب الأمهات على أطفالهن، عند مشاهدتهم لكرتون وبرامج القناة، حيث حرصت القناة على تقديم البرامج مزيج بين تنمية المهارات للأطفال بجانب التسلية والترفيه.

تردد ميكي الجديد 2024 على النايل سات

اضبط قناة ميكي على القمر الصناعي نايل سات واستمتع بأجمل أفلام الكرتون كما يلي:

التردد 11526 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 5/6 معدل الترميز 27500 الجودة HD

تردد ميكي الجديد 2024 على عرب سات

يمكنك ضبط تردد القناة أيضًا على القمر الصناعي عرب سات كالتالي:

التردد 11257 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4 معدل الترميز 27500 الجودة HD

مميزات قناة ميكي

منذ بدأت قناة ميكي بث إشارتها وهي تهدف إلى ما يلي:

تقدم مجموعة متميزة من البرامج التعليمية والترفيهية.

تعزيز القيم الانتماء عند الطفل.

تتجنب قناة ميكي فترات الاستراحة الإعلانية الطويلة التي تسبب الانزعاج والملل.

غرس التسامح والحب لدى الأطفال.

تمتلك مجموعة ضخمة من أفلام ديزني الرائعة.

تحرص على التنوع في عرض محتواه، وهذا ما جذب الأمهات والآباء لمتابعته.

مواكبة التطور التكنولوجي والإنترنت، من خلال بث برامجها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

تبث أفلام الكرتون على مدار 24 ساعة.

كيفية ضبط تردد قناة ميكي

يمكنك ضبط قناة ميكي على التلفزيون الخاص بك باتباع التعليمات التالية: