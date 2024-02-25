“منحة 300 دينار تونس” .. الشؤون الاجتماعية توضح أهم الشروط للحصول على المنحة social.gov.tn 2024

تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية بخطوة جديدة لتعزيز حياة المواطنين من خلال تقديم منحة بقيمة 300 دينار تونسي، حيث تأني هذه المنحة كجزء من جهود الوزارة لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الرفاه الاجتماعي في البلاد، كما تُظهر هذه المبادرة التزام الحكومة التونسية بدعم مواطنيها من خلال توفير الدعم المالي للفئات المستحقة.

شروط منحة تونس 300 دينار

حددت وزارة الشؤون الاجتماعية شروطًا محددة تعكس الالتزام بالأسس والقوانين الحكومية للأشخاص الذين يرغبون في التقديم للمنحة.

الحصول على الجنسية التونسية، ومقيم في تونس.

يجب ألا يتجاوز دخل المتقدم 180 دينارًا شهريًا.

يستهدف الدعم العاطلين عن العمل والأفراد الذين لا يمتلكون وظائف ثابتة.

يجب على المتقدم إرفاق كافة الأوراق والمستندات اللازمة التي تدعم الطلب، لضمان شفافية ودقة عملية التقديم.

المستندات المطلوبة لمنحة تونس 300

يجب تقديم مجموعة من الأوراق والمتطلبات التي تتثبت استحقاق المنحة.

تقديم نسخة من شهادة الميلاد لكل فرد في أسرة المتقدم.

إرفاق صورة من الشهادة العائلية للمتقدم.

تقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمتقدم للتحقق من الهوية.

تقديم إيصالات أو وثائق تثبت عنوان إقامة المتقدم.

رابط التسجيل في منحة تونس

يجب اتباع الخطوات التالية لتقديم طلب منحة 300 دينار تونسي من وزارة الشؤون الاجتماعية.