هتحلوّ وهتعمل بانيه براحتك.. اسعار الدواجن اليوم الاثنين 26 فبراير 2024 + الفراخ والبيض بكام النهاردة في السوق والدكان
اسعار الدواجن اليوم
يتساءل الجميع عن اسعار الدواجن اليوم حتى يعلموا مقدار الارتفاع الحادث في سعر الكيلو من اللحوم البيضاء التي لا غنى عن تناولها مرة أو مرتين في الأسبوع الواحد، لا سيما أن الكثير من الأشخاص تداولوا أخبارا تفيد بأن هناك ارتفاعا جديدا في سعر الدواجن البيضاء على وجه التحديد في بورصة الدواجن اليوم، الأمر الذي أدى لرغبة الكثير في معرفة حقيقة هذه الأخبار لذلك دعونا نتعرف على تفاصيل أكثر بخصوص سوق الدواجن.
اسعار الدواجن اليوم
لقد بحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل التي تخص سوق الدواجن وكذلك اسعار الدواجن اليوم بعدما تداول العديد من الأشخاص أن هناك ارتفاعا جديدا في سعر الكيلو من الدواجن البيضاء، الأمر الذي أدى لرغبة الكثير في التأكد من هذا الخبر.
وبالفعل وجدنا أن هذا الخبر حقيقي وعلى الرغم من انخفاض سعر الأعلاف التي يحتاجها المربي ويعتمد عليها اعتماد كلي في تربية الدواجن، إلا أن الارتفاع الحادث في الدواجن البيضاء على وجه التحديد يعد نتيجة لكون الطلب على الدواجن البيضاء ضعيفا بعض الشيء من قبل المواطن.
قائمة أسعار الدواجن اليوم في المزرعة
مع اقتراب شهر رمضان واقتراب بداية صرف المعاشات عادة ما يهتم المواطن المصري بالبحث عن اسعار الدواجن اليوم حتى يحصلوا على أكبر كم يساعدهم على توفير الأموال خلال شهر رمضان بالتحديد، لا سيما أنه بعدما علم المواطن أن الدواجن سجلت ارتفاعا جديدا وأراد التعرف على قائمة الأسعار التي جاءت على هذا النحو التالي:
- أمهات الفراخ الهبرد الكبيرة وصل سعرها إلى ما يقرب من 75 جنيها في المزرعة.
- البط البلدى يسجل الكيلو منه حوالي 140 جنيها في المزرعة.
- ارتفع سعر الكيلو من الفراخ البلدي الحر ليصبح سعرها في المزرعة حوالي 118 جنيها.
- أما فيما يخص الكيلو من البط الفرنساوي فإنه وصل إلى ما يقرب من 100 جنيه في المزرعة.
- سعر الكيلو من الفراخ الرزي قد ارتفع ليسجل في المزرعة حوالي 115 جنيها.
- على أن يصبح سعر الكيلو من البط المسكوفي حوالي 130 جنيها في المزرعة.
- أما سعر الكيلو من الفراخ الأحمر البياض قد وصل إلى 77 جنيها في المزرعة.
- على أن يصبح سعر جوز الحمام البلدي في المزرعة حوالي 100 جنيه.
- على أن يصبح الكيلو من الفراخ الساسو بعد الارتفاع حوالي 111 جنيها في المزرعة.
- أما فيما يخص سعر الكيلو من الديك الرومي الأبيض فإنه وصل إلى ما يقرب من 125 جنيها في المزرعة.
- على أن يرتفع سعر الكيلو من الفراخ البيضاء بشكل كبير، يصل إلى ما يقرب من 93 جنيها المعلن، أما التنفيذ 92 جنيها داخل المزرعة.