هتحلوّ وهتعمل بانيه براحتك.. اسعار الدواجن اليوم الاثنين 26 فبراير 2024 + الفراخ والبيض بكام النهاردة في السوق والدكان

يتساءل الجميع عن اسعار الدواجن اليوم حتى يعلموا مقدار الارتفاع الحادث في سعر الكيلو من اللحوم البيضاء التي لا غنى عن تناولها مرة أو مرتين في الأسبوع الواحد، لا سيما أن الكثير من الأشخاص تداولوا أخبارا تفيد بأن هناك ارتفاعا جديدا في سعر الدواجن البيضاء على وجه التحديد في بورصة الدواجن اليوم، الأمر الذي أدى لرغبة الكثير في معرفة حقيقة هذه الأخبار لذلك دعونا نتعرف على تفاصيل أكثر بخصوص سوق الدواجن.

اسعار الدواجن اليوم

لقد بحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل التي تخص سوق الدواجن وكذلك اسعار الدواجن اليوم بعدما تداول العديد من الأشخاص أن هناك ارتفاعا جديدا في سعر الكيلو من الدواجن البيضاء، الأمر الذي أدى لرغبة الكثير في التأكد من هذا الخبر.

وبالفعل وجدنا أن هذا الخبر حقيقي وعلى الرغم من انخفاض سعر الأعلاف التي يحتاجها المربي ويعتمد عليها اعتماد كلي في تربية الدواجن، إلا أن الارتفاع الحادث في الدواجن البيضاء على وجه التحديد يعد نتيجة لكون الطلب على الدواجن البيضاء ضعيفا بعض الشيء من قبل المواطن.

قائمة أسعار الدواجن اليوم في المزرعة

مع اقتراب شهر رمضان واقتراب بداية صرف المعاشات عادة ما يهتم المواطن المصري بالبحث عن اسعار الدواجن اليوم حتى يحصلوا على أكبر كم يساعدهم على توفير الأموال خلال شهر رمضان بالتحديد، لا سيما أنه بعدما علم المواطن أن الدواجن سجلت ارتفاعا جديدا وأراد التعرف على قائمة الأسعار التي جاءت على هذا النحو التالي: