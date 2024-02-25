الدراما الكويتية تكتسح القنوات .. مسلسل “بعد غياب عني” في رمضان 2024

“بعد غيابك عني” هو عنوان المسلسل الذي سيكون من بين أبرز الإنتاجات الدرامية التي ستتوفر لمحبي الدراما الكويتية خلال شهر رمضان المبارك لعام 2024م يتميز هذا المسلسل بقصة مشوقة وأحداث مثيرة ويعتبر إضافة مميزة للساحة الدرامية العربية.

مسلسل “بعد غياب عني” في رمضان 2024

بعد غيابك عني” يعد مسلسلا اجتماعيا رومانسيا مثيرا حيث تتمحور قصته حول شخصية فجر الشابة الطموحة والموهوبة التي تعمل كرسامة وتجسدت بإبداع من قبل الممثلة المتألقة إلهام الفضالة تعيش فجر تحت وطأة مشاعر الحقد والكراهية تجاه إخوتها، نتيجة للظلم والقهر الذي تعرضت له من قبلهم في مرحلة الطفولة والصغر يأخذ الشقيق براك دورا مهما في القصة حيث يسعى جاهدا لإصلاح العلاقات وتهدئة الأوضاع بين فجر وبين إخوتها وذلك من أجل لم الشمل وإعادة بناء العلاقات العائلية المتكسرة تتنوع الأحداث والمشاعر في المسلسل مما يجعله مليئًا بالتشويق والإثارة وينقل المشاهدين في رحلة مليئة بالمفاجآت والتحولات العاطفية.

ابطال مسلسل بعد غياب عني

مسلسل يضم نخبة من أبرز نجوم الخليج العربي حيث يتألق كل منهم بأدائه المتميز ويسهم في إثراء العمل بتنوع شخصياته ومواهبه إليك قائمة بأبرز النجوم الذين شاركوا في هذا العمل الدرامي المميز: الممثلة الكويتية إلهام الفضالة والممثل الكويتي شهاب جوهر والنجم تركي اليوسف من المملكة العربية السعودية والممثلة مرام البلوشي والممثل عبدالله عبدالرضا والممثلة روان العلي والممثل سلطان الفرج والممثل شملان العميري والممثلة شوق العنزي والممثل علي محسن والممثل محمد الجلاد