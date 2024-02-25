عائلة أكرم عز الدين في رمضان 2024 .. دراما كويتية ! تعرف على القنوات الناقلة وموعد العرض

عالم الكوميديا يمتلك أشكالا ومناهج متعددة وفي هذا السياق الغني بالتنوع يبرز النجم الشاب خالد المظفر ببحثه المميز عن فلسفة فكاهية خاصة به يتميز المظفر بأسلوبه الفريد الذي يختلف تماما عن الأساليب التقليدية التي يعتمدها زملاؤه الفنانون في الكويت والخليج.

مسلسل عائلة أكرم عز الدين في رمضان 2024

كوميدي جديد يتجسد الشخصية الفريدة “أكرم عزالدين” يتخذ من مهنة الصحافة مسارا له في الحياة ويظل محافظا على ثقافته وتراثه العربي يتميز العمل بالطابع المحلي الكويتي إلا أنه يتسم بالتنوع والشمولية التي تجعله ملائما لكافة المشاهدين في الوطن العربي تركيز الكاتب عبدالعزيز صفر يتجه نحو استعراض قضايا أسرية ومشاكل يومية مع تقديم لمحات كوميدية تتناول التناقضات بين شخصية “أكرم عزالدين” الذي يحترم الانضباط والقيم وبين الشباب الحالي الذين قد يتبنون مواقف مختلفة.

ابطال مسلسل عائلة أكرم عز الدين

خالد المظفر الفنان ذو البصمة الفريدة التي تتميز بالتنوع والتميز حيث يقدم شخصياته بطرق لا تتكرر مثل بصمة الأصابع سواء كانت في أعماله التلفزيونية أو على خشبة المسرح تأليف الكاتب والمخرج القدير عبدالعزيز صفر وإخراج الشاب محمد عادل البلوشي يجسد هذا العمل جهودا مشتركة تهدف إلى تقديم محتوى فني متميز وممتع للجمهور العريض يشارك في بطولته مع المظفر نخبة من النجوم بما في ذلك الفنان الكبير محمد جابر وعبدالله الخضر وبيبي عبدالمحسن ونوف السلطان وأحمد المظفر وسلمان كايد الذين يساهمون بدورهم في إثراء تجربة المشاهدة بتنوع وجودة الأداء.