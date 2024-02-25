مسلسل ملفات منسية في رمضان 2024 والقنوات الناقلة على جميع الأقمار الصناعية

مسلسل “ملفات منسية” يأخذنا في رحلة عبر حقبة السبعينيات حيث تستلهم قصته من جرائم اختطاف الفتيات التي وقعت في الكويت خلال الثمانينيات والتسعينيات فتضعنا أمام واحدة من أكثر الظواهر المؤلمة والمستمرة حتى اليوم.

مسلسل ملفات منسية في رمضان 2024

تجري أحداث المسلسل في إطار مثير ومشوق حيث تركز على تفاصيل الجرائم وآثارها العميقة على المجتمع والأسر يعكس المسلسل واقعية هذه الفترة التي شهدت خطف الفتيات واختفاءهن بطريقة غامضة مما يثير التساؤلات والتوترات في قلوب المشاهدين ويجعلهم يعيشون معاناة الضحايا وأهاليهن رغم التحديات التي واجهت إنتاج هذا العمل إلا أنه استطاع التحدث بجرأة عن قضية حساسة ومهمة مما يبرز شجاعة صانعي المسلسل في استكشاف الحقيقة والتعبير عنها بشكل فني ومؤثر يظهر المسلسل مدى الجهود المبذولة في تنفيذ فكرته وتجسيدها على الشاشة ويؤكد على أهمية تناول القضايا الاجتماعية الحساسة بكل جرأة وصدق لتوعية الجمهور وتسليط الضوء على الظواهر التي تؤثر في حياتهم.

ابطال مسلسل ملفات منسية

تمتاز هذه الأعمال الفنية بتأليفها الرائع من قبل مخرجها الموهوب مناف عبدال الذي استطاع تقديم قصة مشوقة ومؤثرة بطريقة مبتكرة ومميزة يشارك في بطولة المسلسل النخبة الفنية من النجوم والنجمات بما في ذلك الفنانة شجون والفنان عبدالله بوشهري ومن بين الأسماء البارزة أيضا مرام غرور الفنان العراقي محمد هاشم وحسن عبدال ومحمد المنصوري وأبرار البدر بالإضافة إلى المشاركة الخاصة للفنانة المصرية شيماء سيف تجسد هذه الأعمال الفنية مزيجا من التوازن الدرامي والفني.