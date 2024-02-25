“Grand Theft Auto (GTA)” .. كيفية تحميل لعبة جاتا الإصدار الأخير للهواتف المحمولة 2024

تشكل سلسلة الألعاب الفيديو المفتوحة العالم Grand Theft Auto (GTA)، والتي تم تطويرها بواسطة روكستار نورث، إحدى أبرز الظواهر في عالم ألعاب الفيديو، حيث بدأت هذه السلسلة الرائعة رحلتها في عام 1997، ومنذ ذلك الحين، لم تكن إلا مصدرًا للشغف والإعجاب حيث تم إطلاق 15 لعبة أخرى، من بينها لعبة GTA V التي أصدرت في 2013 وحققت نجاحًا هائلاً، معتبرة واحدة من أكثر الألعاب مبيعًا على مر العصور.

كيفية تحميل لعبة جاتا على الموبايل

أهم الخطوات لتحميل لعبة GTA على هاتفك الجوال بآخر إصدار:

لهواتف Android

قم بفتح تطبيق Google Play على هاتفك.

اكتب “Grand Theft Auto” في مربع البحث.

انقر على أيقونة اللعبة لعرض صفحتها.

الضغط على زر “تنزيل”.

بعد اكتمال التنزيل، انقر على زر “تثبيت” لتثبيت اللعبة على هاتفك.

لهواتف iPhone (iOS)

قم بفتح تطبيق App Store على هاتفك.

اكتب “Grand Theft Auto” في مربع البحث.

انقر على أيقونة اللعبة لعرض صفحتها.

الضغط على كلمة “تحميل” لبدء تنزيل اللعبة.

بعد اكتمال التنزيل، انقر على زر “تثبيت” لتثبيت اللعبة على هاتفك.

تحديثات لعبة GTA 6

تتصدر لعبة GTA 6 قائمة أكثر الألعاب انتظارًا في العالم، وهناك توقعات كبيرة لاستكشاف ما ستقدمه عند صدورها، حيث تستمر روكستار نورث في تحديث هذه اللعبة الرائعة بشكل دوري، ويتم تطويرها وإضافة تحديثات مستمرة، وتشمل هذه التحديثات.