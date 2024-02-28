هتصرف ألوفات!!.. موعد العلاوات الخمسة الدفعة القادمة + هم فقط المستفيدين لأصحاب المعاشات

مستفيدو المعاشات يبحثون عن موعد صرف العلاوات الخمسة الدفعة القادمة تلك العلاوة التي وافقت وزارة التضامن الاجتماعي عليها، بالإضافة إلى أن هذه العلاوات من المقرر منحها لهؤلاء الأشخاص الذين انضموا لمنظومة المعاش منذ فترة زمنية طويلة تتراوح ما بين 1987 حتى شهر يونيو لعام 2006، لذلك قررنا أن نطلعكم على تفاصيل أكثر حول موعد صرف العلاوات الخمسة ومن هم المستحقون صرف العلاوات الخمسة.

العلاوات الخمسة الدفعة القادمة

حينما علم الأشخاص الذين انضموا إلى منظومة المعاشات منذ فترة زمنية لا بأس بها عن كون الحكومة المصرية بالتعاون مع وزارة التداول الاجتماعي، قد قرروا منح هؤلاء المواطنين دفعة جديدة من العلاوات الخمسة كتلك التي سبق الحصول عليها في شهري سبتمبر وديسمبر لعام 2023، وهم يتساءلون حول موعد صرف العلاوات الخمسة الدفعة القادمة، ومن خلال البحث وجدنا أن هذه الدفعة المنتظرة ستكون في شهر مارس لعام 2024 على أن تكون هذه هي الدفعة الثالثة.

أما إذا كنت تتساءل عزيزي المواطن على الدفعة الرابعة والأخيرة من صرف العلاوات الخمسة فإنه من المقرر أن تكون في شهر ديسمبر لعام 2024، وهكذا تكون حققت الوزارة صرف العلاوات التي أمر السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بصرفها لهؤلاء المواطنين.

شروط الحصول على العلاوات الخمسة

مما لا شك فيه أن الحكومة المصرية بالتعاون مع الجهات المعنية بشأن صرف العلاوات الخمسة التي يستفيد منها المواطن المصري بعدما ابتعد عن العمل، عادة ما يحددون العلاوات الخمسة الدفعة القادمة من ناحية وكذلك يقومون بوضع الشروط التي من خلالها يستحق صاحب المعاش الحصول على علاوات الخمس من ناحية أخرى.

على أن تتلخص شروط الحصول على العلاوات الخمسة في النقاط التالية: