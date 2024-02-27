كلها كام يوم وشقة ابوك جيالك!!.. اخر ما تم في قانون الايجار القديم .. فسخ العقد حالًا في هذه الحالات

يبحث المواطنون المتضررون من الإيجار القديم عن اخر ما تم في قانون الايجار القديم ذلك القانون الذي ظلم الكثير من أصحاب الملك في السنوات الماضية، حيث أصبح يحصل المستأجر على عين مؤجرة كبيرة من حيث المساحة ومثالية من حيث الموقع بأموال زهيدة لا تتخطي حقها الفعلي في هذه الآونة، لذلك قررنا أن نتعرف معا على الجديد في قانون الإيجار القديم الذي تحاول الحكومة من خلاله تقليل المشاكل بين أبناء الوطن الواحد.

اخر ما تم في قانون الايجار القديم

لقد تداول الكثير من الأشخاص أخبارا تفيد بأنه سوف يتم إلغاء عقود الإيجار القديم الأمر الذي اعتبر ضمن اخر ما تم في قانون الايجار القديم، وبالفعل كان لهذا الخبر صداه الواسع والانتشار الكبير والذي كان سببا في ظهور مشاعر الغضب من قبل الكثير من المواطنين، حيث إنه تبعا لآخر الإحصائيات التي تم رصدها فإننا وجدنا أن هناك ما يقرب من 35 مليون شقة مقسمة بين إيجار قديم وجديد وبين التمليك.

وهذا يعني أن هناك أكثر من 10 مليون مواطن سوف يسكنون الشوارع ويصبحون بلا مأوى كونهم لا يجدون أماكن يستطيعون الإقامة فيها، إذا ما تم بالفعل اتخاذ قرار بإلغاء عقود الإيجار القديم.

ما هي العقوبات المفروضة على من يخالف قانون الإيجار؟

على الرغم من استياء بعض المواطنين من اخر ما تم في قانون الايجار القديم بخصوص إلغاء عقود الإيجار القديم إلا أن هناك الكثير من المستأجرين يرغبون في معرفة العقوبات والمخالفات التي وضعتها الدولة لمن يقوم بمخالفة قانون الإيجار، والتي تتلخص فيما يلي: