جدول معاشات شهر مارس 2024 بعد الزيادة “أحسب معاشك كام” .. مبروك عليكم الـ 600 جنية

جدول معاشات شهر مارس 2024 تتجه الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية نحو صرف زيادة في معاشات شهر مارس 2024، بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتوقع أن يستفيد حوالي 11 مليون مواطن من هذه الزيادة، وتتراوح نسبة الزيادة حتى 15% كحد أقصى.

جدول معاشات شهر مارس 2024 بعد الزيادة

عادة ما تبدأ هيئة التأمينات الاجتماعية في صرف المعاشات في الأول من كل شهر ميلادي، مع زيادة المعاشات في شهر يوليو من كل عام، ومع ذلك، نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة.

جدول صرف معاشات شهر مارس 2024

تصرف معاشات شهر مارس 2024 كما يلي:

للشريحة الأولى: يتم صرف المعاشات في يوميا 1 و 2 مارس 2024 لمن يتقاضى أكثر من 1000 جنيه.

للشريحة الثانية: يتم صرف المعاشات في يوميا 3 و4 مارس 2024 لمن يتقاضى أكثر من 2000 جنيه.

للشريحة الثالثة: يتم صرف المعاشات في يوميا 5 و 6 مارس 2024 لمن يتقاضى أكثر من 3000 جنيه.

كيفية الاستعلام عن معاشات مارس 2024

قم بزيارة موقع التأمينات الاجتماعية

قم بالضغط على أيقونة “صاحب معاش”، ثم قم بالنقر على أيقونة “الخدمات التأمينية”.

استعلم عن البيانات الأساسية لملف المعاش عن طريق ملء الحقول المطلوبة.

قم بإضافة الرقم القومي في الخانة المخصصة على الموقع، ثم انقر على زر “استعلام”.

ستظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك بمجرد الضغط على زر “استعلام”.

أماكن صرف معاشات مارس 2024