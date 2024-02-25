عبارات تهنئة شهر رمضان بالصور 2024 “إرسلها إلى الأصدقاء والأقارب بحلول الشهر الكريم”

عبارات تهنئة شهر رمضان بالصور المسلمون ينتظرون بشوق حلول شهر رمضان كل عام، وهو شهر يتغير موعده حسب التقويم الهجري، حيث يتقدم بحوالي أسبوعين كل عام، يقوم المسلمون خلال شهر رمضان بأداء عبادة الصيام، والتي تعتبر من الأركان الخمسة للإسلام، حيث يمتنعون عن تناول الطعام والشراب والجماع الجنسي من طلوع الفجر حتى غروب الشمس.

عبارات تهنئة شهر رمضان بالصور 2024

تحدد مواعيد شهر رمضان وفقا للرؤية الشرعية لمولد هلال شهر رمضان، حيث يتم التحري عن رؤية الهلال في مساء اليوم الـ 29 من شهر شعبان، ومن المتوقع، بناء على الحسابات الفلكية، أن يبدأ شهر رمضان لعام 1445 هـ في يوم الإثنين، الحادي عشر من مارس 2024م، وبذلك، ينتهي شهر شعبان في يوم الأحد، العاشر من مارس 2024م.

عبارات تهنئة شهر رمضان بالصور 2024