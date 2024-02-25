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عبارات تهنئة شهر رمضان بالصور 2024 “إرسلها إلى الأصدقاء والأقارب بحلول الشهر الكريم”
عبارات تهنئة شهر رمضان بالصور المسلمون ينتظرون بشوق حلول شهر رمضان كل عام، وهو شهر يتغير موعده حسب التقويم الهجري، حيث يتقدم بحوالي أسبوعين كل عام، يقوم المسلمون خلال شهر رمضان بأداء عبادة الصيام، والتي تعتبر من الأركان الخمسة للإسلام، حيث يمتنعون عن تناول الطعام والشراب والجماع الجنسي من طلوع الفجر حتى غروب الشمس.
عبارات تهنئة شهر رمضان بالصور 2024
تحدد مواعيد شهر رمضان وفقا للرؤية الشرعية لمولد هلال شهر رمضان، حيث يتم التحري عن رؤية الهلال في مساء اليوم الـ 29 من شهر شعبان، ومن المتوقع، بناء على الحسابات الفلكية، أن يبدأ شهر رمضان لعام 1445 هـ في يوم الإثنين، الحادي عشر من مارس 2024م، وبذلك، ينتهي شهر شعبان في يوم الأحد، العاشر من مارس 2024م.
عبارات تهنئة شهر رمضان بالصور 2024
- أتمنى لكم شهر رمضان مليء بالبركات والسعادة.
- أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.
- أسعد الله قلوبكم وبارك في أوقاتكم في هذا الشهر المبارك.
- كل عام وأنتم بخير، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.
- بداية شهر رمضان المبارك تحمل معها الخير والبركة، أهنئكم بهذه المناسبة.
- أتمنى لكم شهر رمضان مليء بالصحة والسعادة والتقدم الروحي.
- أعاننا الله وإياكم على صيامه وقيامه، تقبل الله طاعاتكم وكل عام وأنتم بخير.
- مع حلول شهر رمضان لعام 2024، نسأل الله أن يجعله شهرا مباركا ومغفرة لنا جميعا.
- كل عام وأنتم بخير، بداية شهر رمضان لعام 2024 تحمل لنا الأمل والبركة.
- بداية شهر رمضان المبارك لعام 2024، نتمنى أن يكون شهرا مليئا بالرحمة والغفران.
- أتمنى أن يحمل شهر رمضان لعام 2024 لكم السعادة والنجاح في الدنيا والآخرة.