مافيش وقت للهزار “موعد بداية امتحان نهاية العام 2024” .. استعد عشان الجاي اصعب

موعد بداية امتحان نهاية العام 2024 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد حددت موعد امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2024، وذلك لجميع الصفوف ابتداء من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الثانوي.

موعد بداية امتحان نهاية العام 2024

امتحانات الترم الثاني لعام 2024 لطلاب صفوف النقل تبدأ من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي، بدءا من يوم السبت الموافق 25 مايو المقبل، أما امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، فستبدأ في شهر يونيو المقبل، مع إعلان جداول الامتحانات خلال الأيام المقبلة أما بالنسبة لنهاية الدراسة في الترم الثاني لعام 2024، فستكون في شهر مايو المقبل لطلاب المدارس، مع تخصيص الأسبوع الأخير من الشهر للمراجعة على المنهج.

خريطة العام الدراسي 2023 – 2024