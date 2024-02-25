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مافيش وقت للهزار “موعد بداية امتحان نهاية العام 2024” .. استعد عشان الجاي اصعب
موعد بداية امتحان نهاية العام 2024 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد حددت موعد امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2024، وذلك لجميع الصفوف ابتداء من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الثانوي.
موعد بداية امتحان نهاية العام 2024
امتحانات الترم الثاني لعام 2024 لطلاب صفوف النقل تبدأ من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي، بدءا من يوم السبت الموافق 25 مايو المقبل، أما امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، فستبدأ في شهر يونيو المقبل، مع إعلان جداول الامتحانات خلال الأيام المقبلة أما بالنسبة لنهاية الدراسة في الترم الثاني لعام 2024، فستكون في شهر مايو المقبل لطلاب المدارس، مع تخصيص الأسبوع الأخير من الشهر للمراجعة على المنهج.
خريطة العام الدراسي 2023 – 2024
- يتم بدأالفصل الدراسي الأول للطلاب في يوم السبت الموافق 30 سبتمبر.
- ينتهي أيضا الفصل الدراسي الأول للطلاب في يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.
- حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل في يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.
- تبدأ أيضا امتحانات صفوف النقل بمدارس التعليم الفني في يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.
- حيث تبدأ إجازة نصف العام في يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وتستمر لمدة أسبوعين.
- حيث يتم انتهاء إجازة نصف العام يوم الخميس 8 فبراير 2024.
- يتم بيدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم السبت 10 فبراير 2024.
- ينتهي الفصل الدراسي الثاني في يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.
- حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.
- تبدأ أيضا امتحانات الدبلومات الفنية في يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.
- يتم بدأ امتحانات الثانوية العامة في يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.