بشرى سارة “سعر الدولار مقابل الجنيه سوق سوداء انخفاض شديد” .. الأسعار هترجع زي زمان

منذ بداية شهر فبراير ويتساءل العديد من الناس عبر موقع التواصل الإجتماعي عن سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء بعد أن تزايد سعر الدولار ووصل الى 70 جنيه تم إنتشار بعض الأخبار مؤخرا عن هبوط سعر الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء بعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تعتبر من أهم السلع في جميع البيوت المصرية تابعوا معي هذا المقال للاطلاع على سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء تحديث مستمر لحظة بلحظة.

سعر الدولار مقابل الجنيه سوق سوداء

وعلى عكس المتوقع تبدل الحال وتم تراجع سعر الدولار في السوق السوداء بخسارة تقرب من 20% من قيمته السابقة حتى يتراجع الى 50 جنيه مصري واثار ذلك الجدل بشكل كبير جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي واعتبر ذلك الناس بشرى لاقتراب انتهاء أزمة الدولارات والآن يعود سعر الدولار في السوق الموازية إلى مستوى قياسي جديد حتى يسجل أقل من 70 جنيه للبيع ويصل سعر الدولار من 62 جنيه ل 64 جنيه مصري تقريبا تاخذ السوق السوداء الان مسارين المسار الأول هو تجار العملة والمستفيدين والمسار الثاني هم الذين يواجهون أكبر أزمة وهم المستوردين وجاء ذلك بسبب القرار التي قام بفتح الاعتمادات المستندية ولا تتمكن البنوك الآن من منحهم المطلوب من العملات الأجنبية حتى يتمكنوا من إستيراد المواد الخام من الموانئ وذلك يؤدي في النهاية إلى تحولهم الى اكبر عميل يقوم بشراء الدولارات من السوق السوداء.