اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق “مبروك القبول في الرعاية” 2024

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الإعلان عن الوجبة السابعة للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2024 يعتبر لحظة مهمة تشغل بال العديد من المواطنين، إذ تهدف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال هذا الإعلان إلى تقديم الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يتمثل ذلك في تقديم الدعم للأسر الفقيرة، والأرامل، والمطلقات، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وغيرهم من الفئات المحتاجة، يأتي هذا الإعلان كأمل لهؤلاء الأفراد، حيث يمثل لهم مصدرا للدعم والاستقرار في حياتهم، من جانب آخر، يتيح هذا الإعلان للمواطنين فرصة الاطلاع على قائمة المستفيدين والتأكد من تضمين أسمائهم، وذلك من خلال اتباع الخطوات المحددة للاستعلام عن الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية لهذه الوجبة الأخيرة للعام المذكور.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن للمواطنين في العراق لاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة لعام 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالولوج إلى منصة “مظلتي”.

حدد أيقونة الرعاية الاجتماعية.

اختر خيار “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة 2024”.

أدخل رقم الوجبة والدفعة المعنية.

حدد المحافظة التي تقيم فيها.

انتظر لحظات قليلة بعد الضغط على كلمة “تنزيل” حتى يتم تحميل كشوف المستفيدين.

بمجرد صدورها، ستتمكن من التحقق مما إذا كنت من ضمن المشمولين بالرعاية الاجتماعية أم لا.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية العراق 2024