أبرزها نجاح الاقتصاد المصري “توقعات ليلي عبد اللطيف 2024” بشأن استثمار رأس الحكمة

توقعات ليلي عبد اللطيف 2024 توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2024 قد تكون مصدر إثارة للكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن ما قد يحمله المستقبل، من المهم التنويه أن توقعات الأبراج والعرافة تعتبر مجرد تنبؤات ولا تمت للواقع بصورة مباشرة، ولكن يمكننا الإشارة إلى بعض المواضيع التي قد تكون مُحتملة وفقا لتلك التوقعات مع بداية العام الجديد 2024، تستمر توقعات ليلى عبد اللطيف التي أعلنتها قبل بداية العام في تحقيقها واحدة تلو الأخرى، مما يظهر دقة تلك التوقعات.

توقعات ليلي عبد اللطيف 2024

· توقعت ليلى عبد اللطيف أن الإكوادور ستكون أمام تطورات أمنية وسياسية بارزة، مما قد يضعها على شفير الحرب، وهذا ما حدث فعليا مع وقوع صراع عنيف داخل الإكوادور بين الحكومة وعصابة مخدرات.

· توقعت وقوع زلزال قوي في اليابان مع بداية عام 2024، وهو ما تم تأكيده بالفعل.

· تنبأت بعودة المظاهرات في المناطق اللبنانية وزيادة الفوضى في الشوارع.

· توقعت خسائر للملياردير إيلون ماسك في منصة x بمليارات الدولارات.

· توقعت ابتكار علاج جديد للسرطان.

· تنبأت بضرب إحدى الدول العربية، وحدث ذلك في اليمن بعمليات قصف من قبل بريطانيا وأمريكا.

· توقعت موت أحد القادة السياسيين ذوي المناصب العالية في المنطقة العربية.

· تنبأت بزحام شديد في محطات الوقود وأزمة كهرباء في لبنان.

· توقعت خسائر أكبر في فلسطين في الفترة المقبلة.

· تنبأت بانتشار فيروسات خطيرة في السعودية نهاية يناير.

توقعات العراق 2024

كما توقعت ايضا خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف أن يستمر العراق في مواجهة الاضطرابات السياسية مع احتمالية حدوث تغييرات في الحكومة، وتصاعد التوترات الأمنية، بالإضافة إلى احتمال وقوع هجمات إرهابية، هذه التوقعات تعكس الوضع السياسي والأمني المتقلب الذي يمر به العراق في الوقت الحالي.