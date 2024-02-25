أنت فائز دائما مع معايا العبسي “استقبل تردد قناة السعيدة اليمنية 2024” واشترك بالمسابقة

تردد قناة السعيدة اليمنية قناة السعيدة الجديدة 2024 اليمنية، تعتبر وجهة متميزة للمشاهدين، حيث تقدم محتوى متنوع يشمل جميع جوانب الحياة، برامجها متميزة بأنها لا تقتصر على مجال محدد، بل تغطي مختلف المجالات لتلبية اهتمامات الجمهور المتنوعة، تبرز القناة بتقديم محتوى هادف يسعى لتقديم حلول فعّالة لمشاكل الفرد والمجتمع، وتلبية احتياجاتهم بشكل شامل، تعكس رؤيتها الواعدة التي تسعى للارتقاء بالمجتمع، وتشجيع المشاهدين على النظر إلى المستقبل بتفاؤل وإيجابية.

تردد قناة السعيدة اليمنية

الجودة HD.

القمر الصناعي عرب سات.

الاستقطاب راسي.

التردد 12187.

معامل الترميز 27500.

معامل التصويب للخطأ 3/4.

تردد قناة السعيدة النايل سات

الاستقطاب عمودي.

معامل الترميز 27500.

التردد 11900.

الجودة HD.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

القمر الصناعي النايل سات.

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