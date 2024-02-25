مساعدات مالية لكل المحتاجين ... خطوات طلب مساعدات الأمير عبد العزيز بن فهد + أرقام التواصل

من بين الأمور التي يسعى إليها كثيرون هي الحصول على رقم الأمير عبد العزيز بن فهد ليطلبوا منه الدعم، خصوصاً الفئات المحرومة التي تعاني من عجز في تسديد مستحقاتها أو تحتاج إلى رعاية صحية وليس لديها الإمكانيات لذلك يبذل السكان والمقيمون في البلاد جهوداً كبيرة، ويشتهر الأمير عبد العزيز بن فهد بأنه من أبرز الأمراء السعوديين الذين يهتمون بالمساكين والمحتاجين، ويمنحونهم العون سواء بالمال أو بالهدايا.

مساعدات الأمير عبد العزيز بن فهد

في المملكة هناك الكثير من الناس الذين يحتاجون إلى دعم مالي أو تسوية ديونهم أو الحصول على قروض أو إعفاءات من الالتزامات المالية والأمير يهتم بالتواصل معهم، سواء عن طريق الاتصال المباشر أو الوسيط لاستلام طلباتهم ودراستها، كما يسعى الأمير إلى الإجابة على طلباتهم في أقرب وقت ممكن ومن ناحية أخرى يبحث المدينون أو السجناء أو المرضى عن حلول فعالة لمشاكلهم، ولذلك يوفر الأمير لهم كل أشكال المساعدة.

كيفية طلب المساعدة المالية من الأمير عبد العزيز

الأمير عبد العزيز هو عضو في الأسرة الحاكمة في المملكة، وهو مستعد لمساعدة الفقراء والمحتاجين في البلاد، والمملكة لديها تاريخ طويل من تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من الأزمات والكوارث فإذا كنت ترغب في الاتصال بمؤسسة فهد الخيرية التي أنشأها الأمير، يمكنك استخدام وسائل الاتصال المختلفة التي توفرها المؤسسة، مثل البريد الإلكتروني والواتساب كما أن المؤسسة الخيرية للأمير لديها عدة فروع في أنحاء المملكة، بما في ذلك فرع في الرياض وآخر في تبوك وكل فرع له رقم هاتف وبريد إلكتروني خاص به.