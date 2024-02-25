خطوات الاستعلام عن معاشات شهر مارس 2024 “أعرف هتقبض كام الشهر ده”.. مبروك عليك الزيادة

يمكن الان جميع مستحقي المعاشات في مصر الاستعلام عن صرف معاشات شهر مارس فقط بالرقم القومي عن طريق الموقع الرسمي المعتمد من الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية تابعوا معي هذا المقال لمعرفة كيفية الاستعلام عن معاشات شهر مارس وموعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة تابعوا معي.

الاستعلام عن معاشات شهر مارس

تم زيادة المعاشات بنسبة 15% إلى 13 مليون مواطن مصري لتبلغ التكلفة الاجتماعية لزيادة 74 مليار جنيه وتم زيادة نسبة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% حتى تبلغ التكلفة ما يقرب من 5 مليار جنيه حتى تصبح الان الزيادة لهذه السنه 55% من قيمة المعاشات وتم تخصيص 41 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024 و 25 للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة ويمكنكم الاستعلام عن معاشات شهر مارس من خلال الدخول على رابط الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنا.

اماكن صرف مقاسات شهر مارس

يمكن لجميع مستحقي المعاشات صرف المعاشات عن شهر مارس عام 2024 ابتداء من يوم الجمعة الموافق 1 مارس عام 2024 والجدير بالذكر أنه يتم صرف المعاشات عن كل شهر ابتداء من يوم واحد من خلال الأماكن الموضحة في النقاط التالية: