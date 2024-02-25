من غير مجهود “دفع فاتورة الغاز اون لاين 2024” عبر شركة بتروتريد وبنصف ثمنها!!

قامت شركة الغاز بترو تريد للتسهيل على المشتركين دفع فاتورة الغاز اون لاين فقط من خلال خطوات بسيطة جداً ويتساءل العديد من الناس عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن الخطوات التي تمكنهم من دفع فاتورة الغاز الكترونيا يمكنك من خلال هذا المقال الاطلاع على الخطوات الصحيحة والدخول على رابط الدفع مباشرة تابعوا معي.

دفع فاتورة الغاز اون لاين 2024

تابعوا معي الطريقة الموضحة في النقاط التالية لدفع فاتورة الغاز اون لاين:

يجب على المتعلم أولا الدخول على موقع شركة غاز بتروتريد عن طريق النقر على هذا الرابط.

ستظهر أمامك القائمة الرئيسية انقر على ايقونة الإستعلام عن فاتورة الغاز.

اكتب ارقام المشترك الخانات المخصصة لها مثل رقم العمارة ورقم القطاع ورقم البلوك ورقم المحافظة ورقم المنطقة وفي النهاية انقر على أيقونة إدخال قراءة العداد.

ستظهر أمامك فاتورة العداد عن الشهر الجديد.

دفع فاتورة الغاز الطبيعي

يمكنكم دفع فاتورة الغاز من خلال الأماكن الموضحة في النقاط التالية: