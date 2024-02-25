مبروك عليكم.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة 15% إلحق شوف حسابك

يهتم أصحاب المعاشات بالتعرف على موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 حيث تم إصدار قرار بمنح زيادة تلك المعاشات بالنسبة السنوية المتاحة لهم والتي تصل إلى 15% من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما جعل جميع المتقاعدين يتساءلون عن الموعد المحدد صرف المعاشات وتلك الزيادة الموضوعة، كما أن البعض يهتم بالتعرف على قيمة المعاش الذي سوف يحصل عليه، ومن خلال مقالنا نقدم لكم أهم تفاصيل هذا الموعد وطريقة الاستعلام عن المعاشات بشكل مفصل.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

يعد موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 هامًا بالنسبة إلى الكثير من أصحاب المعاشات داخل الدوبة المصرية خاصة بعد الإعلان عن الزيادة الجديدة من قبل رئاسة الجمهورية، حيث يتم صرف تلك المعاشات دائمًا خلال اليوم الأول من الشهور الميلادية وتستمر حتى الخامس من الشهر ذاته، أي يبدأ المتقاعد صرف معاشه بداية من اليوم الأول من مارس، ويتم الاستعلام عن الزيادة الجديدة كما يلي:

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يلزم تسجيل الدخول لكي تتمكن من متابعة الخدمة التي تريد الحصول عليها في البداية.

عند تسجيل الدخول يتم الضغط على زر الاستعلام عن ملف المعاش.

يتم إدخال رقم القومي التابع إلى المستعلم، والضغط على زر الاستعلام.

تظهر أمامك قيمة المعاش التي سوف تحصل عليه خلال شهر مارس مضافًا عليها قيمة الزيادة.

أماكن صرف معاشات شهر مارس

يتم التساؤل أيضًا عن الأماكن التي يتم من خلالها صرف المعاشات التي يحصل عليها المتقاعدين داخل الدولة المصرية، حيث يتم صرفها من خلال عدد من الأماكن المحددة، والتي تكون كما يلي: