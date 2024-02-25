أضبطها حالًا “تردد قناه طيور بيبي 2024” متاحة على جميع الأقمار الصناعية

تعتبر قناة طيور بيبي حتى وقتنا هذا هي واحدة من أشهر القنوات التي تقوم بتقديم محتوى للأطفال منذ بداية عرضه منذ عام 2012 بمدينة الاردن والجدير بالذكر أن مالك قناة طيور بيبي هو خالد مقداد صاحب قناة طيور الجنة وقامت إدارة قناة طيور بيبي في الأيام الأخيرة بنقل المحتوى الخاص بها بهدف تحسين جودة الصوت والصورة ومنذ ذلك الوقت يتساءل العديد من الناس عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن كيفية تنزيل التردد الجديد لقناة طيور البيبي وبيانات القناة التي تم الإعلان عنها من قبل إدارة القناة ويمكنكم الإطلاع عليها من خلال متابعة هذا المقال.

تردد قناه طيور بيبي

يمكن الآن لجميع متابعي قناة طيور بيبي تنزيل التردد الجديد الخاص بها والاستمتاع بمشاهدة القناة على مدار الساعة بجودة hd بدون انقطاع أو تشويش البث ومجانا 100% دون الحاجة لدفع اشتراكات شهرية فقط قم بإدخال بيانات القناة الموضحة في النقاط التالية على الرسيفر الخاص بكم سوف تجد القناة من بين القنوات المنزلة على جهاز الاستقبال الخاص بك:

القمر الصناعي: نايل سات.

إسم القناة على الرسيفر: قناة طيور بيبي.

تردد القناة: 11274.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناه طيور بيبي على عرب سات

يمكنكم متابعة قناة طيور بيبي من خلال التردد الجديد التي تم الإعلان عنه مؤخرا من قبل ادارة القناة على القمر الصناعي عرب سات فقط قم بكتابة بيانات القناة الموضحة في النقاط التالية على الرسيفر الخاص بكم وسوف يتم تنزيل القناة مباشرة: