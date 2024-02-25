انتظر خلال أيام فقط .. عرض مسلسل امير العوامري في رمضان 2024 “القنوات الناقلة والموعد”

أعلن النجم هاني سلامة عن تأجيل تصوير مسلسل “أمير العوامري” الذي كان من المقرر أن يعرض خلال الموسم الرمضاني لعام 2024 هذا العمل الذي كان مخططا له للمنافسة في السباق الرمضاني يتميز بتوجيهه من قِبل المخرج المبدع محمد النقلي وتأليف الكاتب المتميز أحمد صبحي.

مسلسل امير العوامري في رمضان 2024

تتناول أحداث مسلسل “أمير العوامري” قصة اجتماعية مشوّقة عبر 30 حلقة متصلة حيث اجتمع كل أبطاله في جلسات استعدادية مكثفة خلال الأسابيع الماضية يقوم المخرج محمد النقلي بضغط التصوير ووضع جدول زمني مكثف بهدف الانتهاء من العمل بالكامل قبل حلول شهر رمضان لتقديم هذا العمل الذي يجمع بين العمق الاجتماعي والتشويق بأسلوب متقن ومثير أشار محمد النقلي إلى أن قرار خروج مسلسل “أمير العوامري” لهاني سلامة من جدول العروض.

ابطال العمل في مسلسل امير العوامري

في الفترة الأخيرة شائعات عن وجود أزمات مالية وإنتاجية في كواليس مسلسل “أمير العوامري” الذي يقوم ببطولته الفنان هاني سلامة وقد تم تأجيل عرضه المخطط له في رمضان 2024 بسبب هذه الأزمات قامت شركة الإنتاج بدفع أجزاء من هذه الأجور مما سمح بعودة هاني سلامة وأبطال العمل للاستمرار في التصوير قبل توقفه النهائي وخروجه رسميا من جدول عروض رمضان 2024 يشارك في بطولة هذا المسلسل الفنان خالد زكي والفنان أحمد صفوت إلى جانب مجموعة من النجوم الآخرين مثل محسن محيي الدين هاجر الشرنوبي وسوسن بدر وسلوى خطاب ومي سليم وميرهان حسين.