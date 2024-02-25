موعد عرض مسلسل 2024 في رمضان والقنوات الناقلة “تعرف على التفاصيل والمعلومات”

على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نشر الكاتب السوري بلال شحادات منشورا يلمح إلى بدء التحضير لمسلسل جديد بعنوان “2024 التي سبق وقدمتها في مسلسل “2020” إلا أن أحداث “2024” ستكون مختلفة تماما عن سابقتها.

مسلسل 2024 في رمضان 2024

المسلسل مختلف “2020” أكد النجم السوري أن العمل الجديد “2024” يعتبر جزءا منفصلا تماما حيث تتميز القصة والمكان عن سابقته ويندرج ضمن نطاق الأكشن والتشويق وأشار إلى أنه قرأ حلقة واحدة فقط من العمل وأبدى إعجابه بفكرتها الجميلة والمميزة وأوضح محمد الأحمد أن المسلسل سيكون جزءا من موسم دراما رمضان المقبل ممتدا على خمس عشرة حلقة مما يزيد من توقعات الجمهور وترقبه لهذا العمل المثير الذي يعد بأحداث مشوقة ومثيرة خلال شهر رمضان ستتمحور الأحداث في إطار أكثر إثارة مع إضافة عوالم وشخصيات جديدة مما يعد بتجربة مثيرة ومختلفة للمشاهدين يتكون المسلسل من 15 حلقة وسيتم عرضه على منصة شاهد خلال شهر رمضان لعام 2024 ما يثير ترقب الجمهور واهتمامهم لمتابعة هذه السلسلة الجديدة والمثيرة.

ابطال مسلسل 2024

تترقب الجماهير بفارغ الصبر انطلاق هذا المسلسل 2024 الذي يأملون أن يكون له النجاح والتأثير المميز في المشهد الدرامي خلال العام المقبل يجمع هذا المسلسل بين النجمة اللبنانية نادين نجيم والنجم السوري محمد الأحمد وهو من كتابة وإخراج بلال شحادات بالإضافة إلى توليه مهمة كتابة السيناريو والحوار ومن المعروف أن هذا العمل ينتمي إلى إنتاج شركة الصباح.