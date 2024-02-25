تبكير موعد صرف تكافل وكرامة شهر مارس 2024 + زيادة جديدة لهذه الفئات بمناسبة رمضان

موعد صرف تكافل وكرامة شهر مارس 2024تم اتخاذ قرار هام من قبل فخامة الرئيس، حيث تم الإعلان عن زيادة بنسبة 15% في معاش تكافل وكرامة، لصالح الفئات المستحقة التي تبلغ عددها 22 مليون مستفيد، يشكل هذا القرار زيادة إجمالية تصل إلى 55% من قيمة المعاش خلال السنة، مما يمثل إجراء فعالا لتعزيز مستوى المعيشة للمستفيدين.

موعد صرف تكافل وكرامة شهر مارس 2024

وفي سياق حساب زيادة معاش تكافل وكرامة لعام 2024، يتم ضرب قيمة المعاش الشهري في 1.15 مما يعكس التزاما بتعزيز دعم هذه الشريحة المهمة من المجتمع، سيتم تنفيذ هذه الزيادة اعتبارا من شهر مارس 2024، حيث سيستفيد المستفيدون من هذه الزيادة الهامة في دعمهم المالي وتحسين ظروف حياتهم.

الأوراق المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامه 2024

تحتاج لتقديم مجموعة من الوثائق للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة، وتشمل هذه الوثائق:

· صورة من بطاقة الرقم القومي، والتي يجب أن تحتوي على عنوان سكن المتقدم.

· صور شهادات الميلاد لجميع أفراد الأسرة، صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق.

· صورة ايضا من شهادة وفاة الزوج في حالة الأرامل.

· صورة من بطاقة التموين.

· تقديم بيان قيد مدرسي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة.

· وثيقة تثبت الإعاقة في حالة وجود مرض مزمن.

· صورة ايضا من شهادة الهجرة أو أي وثيقة تثبت الانفصال.

· وثيقة إقرار الوصاية للأطفال الأيتام.

· صورة من شهادة السجن لحالات الأبوين المسجونين.

كيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024

للوصول إلى بوابة تكافل وكرامة والاستعلام عن حالة المستفيدين، يمكن اتباع الخطوات التالية: