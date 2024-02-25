عاجل.. رابط التقديم على منحة الـ 300 دينار بتونس 2024 عبر موقع وزارة الشؤون الاجتماعية eservices.social.gov.tn 

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية رابط التقديم على منحة الـ 300 دينار بتونس 2024 من أجل مساعدة محدودي الدخل، ويأتي ذلك من منطلق التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة ومنحهم حياة أفضل، ولكي تتضمن الجهات المختصة وصول تلك المنحة للفئات المستحقة تم وضع مجموعة من الشروط والضوابط اللازم توافرها في المتقدم.

رابط التقديم على منحة الـ 300 دينار بتونس 2024

أطلقت الجهات المعنية رابط التقديم على منحة الـ 300 دينار بتونس 2024 لمستحقيها من المواطنين بهدف الارتقاء بمستوى معيشتهم، وكذلك من أجل مساعدتهم في مواجهة غلاء الأسعار الناتج عن تدهور الاقتصاد بكل البلدان، وفيما يلي خطوات التسجيل في المنحة:

التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية .

تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار تبويب منحة 300 دينار بتونس.

كتابة جميع البيانات المطلوبة من أجل إتمام عملية التسجيل بنجاح.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة بشكل صحيح.

النقر على أيقونة إرسال.

أخيراً يرجى الانتظار حتى ظهور نتيجة الطلب المقدم.

شروط التسجيل في منحة الـ 300 دينار بتونس 2024

تحقيقاً لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية وضعت الوزارة المختصة باقة من الشروط اللازم توافرها في المتقدم حتى يسمح له الاستفادة من تلك المنحة، فلقد تبذل الحكومة التونسية قصارى جهدها من أجل خدمة أبناء الوطن، وتتمثل الشروط اللازم استيفاؤها في النقاط التالية: