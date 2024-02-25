خطوات ضبط تردد قناة ام بي سي العراقية على نايل سات 2024 “متاح على جميع الأقمار الصناعية”

تزايدت عمليات البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي من قبل العديد من المواطنين في الوطن العربي عن التردد الجديد لقناة أم بي سي العراقية حيث أن قناة أم بي سي العراقية تعتبر من أهم وأشهر القنوات العراقية التي قامت بتغيير ترددها في الفترة الاخيفرة لتحسين الجودة للمشاهدين حيث ان القناة تقوم بعرض محتواها بجودة عالية من الصوت والصورة بدون تشويش أو انقطاع للبث مما يجعل القناة تحظى على الملايين من المشاهدات منذ بداية عرضها ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على تردد قناة ام بي سي العراقية على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات تابعوا معي.

تردد قناة ام بي سي العراقية على نايل سات

يمكن لجميع متابعي قناة ام بي سي العراقية إستقبال التردد الجديد لها على القمر الصناعي نايل سات والاستمتاع بمشاهدة القناة بجودة عالية hd ومجانا 100% دون الحاجة لدفع اشتراكات شهرية عن طريق تنزيل التردد الموضح في النقاط التالية:

إسم القناة على الرسيفر: قناة MBC العراقية.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب : افقي.

تردد قناة ام بي سي العراقية على عرب سات

يمكن الان المتابعين قناة ام بي سي العراقية مشاهدة القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد الموضح في النقاط التالية: