لعشاق الأفلام المصرية، إليكم تردد قناة ستار سينما 1 على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث (2024)

تتميز قناة ستار سينما 1 بانتشارها الواسع، حيث تحظى بشعبية كبيرة في مصر وبقية الوطن العربي، تعرض القناة مجموعة متنوعة من الأفلام الحديثة إضافة إلى الكلاسيكيات التي تعود لزمن الفن الجميل، بمشاركة نجوم السينما المصرية البارزين مثل سعاد حسني، نادية لطفي، فاتن حمامة، كريمة مختار، وعبد المنعم مدبولي، تقدم القناة أفلاماً متنوعة تلبي اهتمامات المشاهدين، وتعتبر وجهة مفضلة لعشاق السينما في المنطقة، وفي هذا المقال سنتعرف على تردد قناة ستار 1 على النايل سات والمحتوى الذي تقدمه، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة ستار سينما 1 ومحتواها

قناة ستار سينما 1 تتميز بتقديم مجموعة متنوعة من الأفلام العربية والمصرية، التي تلبي مختلف الأذواق والفئات العمرية، تشمل هذه الأفلام تصنيفات متعددة ويهتم طاقم القناة باختيارها بعناية فائقة، حيث تلامس الأفلام الدرامية المعروضة الواقع الاجتماعي وتعكس تحدياته، بينما تحكي الأفلام الرومانسية القديمة قصصاً لا يمكن أن تنساها، وسوف تشاهدون باقة من الأفلام الكوميدية التي تسعد القلوب بروح الفكاهة وبوجود الفنانين الذين طالما أضحكونا مثل “عادل إمام”، بينما تعيد الأفلام التاريخية التي تعرضها القناة رواية القصص الخالدة بتفاصيلها الغنية ودقتها.

تفاصيل تردد قناة ستار سينما 1 بآخر تحديث 2024 على قمر النايل سات

يمكن لمحبي قناة ستار سينما 1 متابعة أفلام القناة المنوعة والممتعة عبر ضبط ترددها، وهو الموضح في النقاط التالية.

التردد: 12562

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

معدل الترميز: 27500

علماً أن اسم القناة على قائمة القنوات سيكون “STAR CINEMA 1″، يذكر أن هذا التردد يتضمن أيضاً وجود قناة أخرى مشابهة لهذه القناة بالمحتوى ولكنها مختلفة عنها في جدول العرض، واسمها ستار سينما 2، وهي تتبع مجموعة ستار أيضاً.