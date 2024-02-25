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“العب بمزاج” خطوات تحميل لعبة جاتا GTA 5 النسخة الأصلية لـجميع الأجهزة

Hanin Mikyمنذ 30 دقيقة
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لعبة جاتا GTA 5 النسخة الأصلية

قام الكثير بالبحث عن تحميل لعبة جاتا 5 GTA بحجم صغير حيث تسلط اللعبة الضوء على تجربة حياة تلفها المغامرة تضم معارك شرسة مركبات مميزة ومهمات جديرة بالتحدي يمكن الحصول على لعبة جاتا 5 GTA  بحجم منخفض جدًا وهي من الألعاب التي لاقت انتشارًا واسعًا مبيعات قياسية عالميًا النجاح الذي حققته هذه اللعبة لم يأتِ إلا بعد سبع سنوات من إطلاقها وذلك بفضل ميل المستخدمين نحو ألعاب الفيديو والحياة الواقعية في السنوات الأخيرة من العقد الثاني بعد الألفين تعتبر هذه النسخة هي الأكثر تقدمًا بين إصدارات جاتا حيث تجاوزت لعبة Grand Theft Auto V كافة قيود الواقع بأسلوب مذهل.

لعبة جاتا GTA 5 النسخة الأصلية

 تبدأ مغامرتك بإنجاز المهمات المطروحة مع إمكانية التمتع بتجربة ركوب الدراجات النارية والسيارات واستكشاف القصور والمنازل التابعة للشخصيتك كل هذه التجارب المثيرة وأكثر تجدها في لعبة جاتا 5 GTA المتميزة التي سنزودكم بخطوات تنزيلها فيما يلي:

خطوات تحميل لعبة جاتا 5 مجانًا

أسرت لعبة جاتا 5 قلوب الكثير من عشاق ألعاب العالم المفتوح مع تقديمها عالماً يعكس الواقع الغربي مصغراً ليكون عالمك الافتراضي.

  1. الدخول إلى موقع روكستار الرسمي.
  2. سيتم ظهور سلسلة جراند ثفت أوتو ما عليك سوى اختيار النسخة المطلوبة من اللعبة “GTA 5”.
  3. الضغط على أيقونة “download”.
  4. اختيار طريقة الدفع من الطرق المتاحة بالموقع.
  5. إدخال البيانات المطلوبة.
  6. النقر على زر “موافق”.
  7. بعد الإنتهاء من عملية الشراء سيتم تنزيل اللعبة على الجهاز المطلوب.

معلومات عن تحميل لعبة جاتا 5 على الكمبيوتر 

 

💿اسم اللعبةGTA 5
🏢الشركة المنتجةRockstar Games
🖥متوافق معWindows
📊حجم اللعبة30 GB
💿نسخة اللعبةجاتا 5
🗓تاريخ التحديث28 يناير 2024
🌐لغة اللعبةمتعدد اللغات
📁 التصنيفتحميل العاب للكمبيوتر 

كما يمكنك تحميل جميع إصدارات لعبة جاتا

المعالجIntel Core 2 Quad CPU Q6600 @ 2.40 GHz (4 CPUs) / AMD Phenom 9850 Quad-Core
كرت الشاشةNVIDIA 9800 GT 1 GB / AMD HD 4870 1 GB
الذاكرة العشوائية4 GB Memory RAM
مساحة القرص90 GB HD Space
برنامجDirectX 10
نظام التشغيلWindows 64-bit
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Hanin Mikyمنذ 30 دقيقة
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