النصر يحقق الفوز علي الشباب بثلاث اهداف في مباراة شهدت درامة كبيرة بدوري روشن السعودي

النصر يحقق الفوز علي الشباب بثلاث اهداف ، تترقب جماهير الكرة السعودية مواجهة مثيرة ومنتظرة تجمع بين فريقي النصر والشباب في إطار الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري السعودي ينتظر أن تقام المباراة اليوم على أرضية استاد الأمير خالد بن سلطان لتكون محط أنظار عشاق الساحرة المستديرة يعد النصر واحدا من أبرز الفرق في المنافسة على اللقب.

النصر يحقق الفوز علي الشباب بثلاث اهداف

حيث يدخل المباراة محتلاً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد قدره 49 نقطة من 20 مباراة حقق الفريق النصراوي الفوز في 16 مباراة وتعادل في لقاء واحد بينما تكبد 3 هزائم من جانبه يأتي الشباب في المركز العاشر في جدول الترتيب محققًا 24 نقطة من 20 مباراة حقق الشباب الفوز في 6 مباريات وتعادل في مثلها، بينما تلقى 8 هزائم.

تنتظر جماهير كرة القدم في المملكة العربية السعودية مواجهة مثيرة ومنتظرة بين فريقي النصر والشباب ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي لكرة القدم من المقرر أن تُقام المباراة يوم الأحد الموافق 25 فبراير الجاري وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت العاصمة السعودية الرياض بالإضافة إلى أنها ستكون في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل النصر

وضم تشكيل النصر السعودي لهذه المباراة: “وليد عبد الله، علي لاجامي، عبد الاله العمري، إيميريك لابورت، اليكستيليس، عبد الله الخيبري، أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش، اندرسون تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو”.