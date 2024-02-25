مبروك عليك الزيادة”جدول الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 شهر مارس” + قيمة الدعم الإضافي

جدول الأسماء الجدد في تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي قد فتحت باب الاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج “تكافل وكرامة” بوسائل إلكترونية، مما يضاف إلى قائمة الخدمات المتاحة التي تقدمها الوزارة، يأتي هذا في إطار توفير الدعم والرعاية لفئات مختلفة من المجتمع.

جدول الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

بما في ذلك الأسر المحدودة الدخل، والفقراء، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمرضى المزمنين، والأسر ذات العدد الكبير من الأبناء المدرسين. يهدف البرنامج إلى توفير معاش شهري لرب الأسرة، يصرف بانتظام لمساعدتهم في التغلب على تحديات الحياة وتخفيف الأعباء المالية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامه مارس 2024 بالزيادة

وزارة التضامن الاجتماعي المصرية قد حددت موعد صرف معاش تكافل وكرامة في اليوم 15 من كل شهر ميلادي وبناء على ذلك، فإن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس سيكون يوم 15 مارس المقبل، يمكن لجميع المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الحصول على معاشهم بالزيادة الجديدة.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

افتح الرابط الرسمي لموقع وزارة التضامن الاجتماعي.

انقر على خدمة “استعلم عن نتيجتك” الموجودة في تبويب على الواجهة الرئيسية للموقع.

قم بإدخال الرقم القومي المؤلف من أربعة عشر رقمًا من اليسار إلى اليمين.

انقر على زر “استعلم الان”.

ستظهر نافذة منبثقة تحتوي على جميع المعلومات الخاصة بالشخص المقدم، بما في ذلك حالة القبول أو الرفض، مع شرح الأسباب إذا كان هناك رفض.

شروط التقديم في برنامج الدعم تكافل وكرامة 2024