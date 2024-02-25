مستوحي من فيلم إجنبي “توقع هو أيه؟!” مسلسل لانش بوكس في رمضان 2024

لانش بوكس” مسلسل درامي يتألف من 30 حلقة مستوحى من السلسلة الأمريكية الشهيرة “Good Girls” التي عرضت قبل حوالي 6 سنوات حيث يتناول قصة ثلاث أمهات يجمعهن اليأس والحاجة إلى تحسين ظروف حياتهن يقررن القيام بعملية سرقة مخاطرة في متجر بقالة محلي بهدف الهروب من الصعوبات المالية وتحسين وضعهن المعيشي وبالتالي الوصول إلى درجة من الاستقلالية.

مسلسل لانش بوكس في رمضان 2024

في مسلسل “لانش بوكس” تتمحور القصة حول ثلاث نساء اثنتان منهن شقيقتان والثالثة صديقتهما المقربة يجبرن على الانخراط في عملية سرقة نتيجة للظروف الصعبة التي يوجهنها تأمل هذه النساء أن تتحسن حياتهن بعد السطو ولكن تتوالى الأحداث بشكل غير متوقع مما يضعهن في مواقف معقدة ويفتح أمامهن بابا من المفاجآت السيئة كشفت الممثلة غادة عادل عن تفاصيل شخصيتها في هذا المسلسل مؤكدة أنه يتميز بطابع كوميدي خفيف مع بعض العناصر الكوميديان تتمحور قصة المسلسل حول حياة هذه النساء إحداهن ربة منزل والثانية تعمل في سوبر ماركت بينما الثالثة تعمل في المستشفى.

ابطال المسلسل لانش بوكس

تشارك في مسلسل “لانش بوكس” مجموعة من النجوم المميزين، حيث يتألق كل من: جميلة عوض وفدوى عابد وأحمد وفيق والمطرب شاهين وأسامة أبو العطا وعمرو رمزي وهشام إسماعيل بتألقهم الفني وموهبتهم المتجددة تحت إخراج المبدع هشام الرشيدي تتوالى الأحداث في إطار مشوق ومليء بالتشويق والتوتر، حيث تواجه الشخصيات التحديات والمصاعب خلال رحلتهن يتميز بتقديم نظرة عميقة إلى العلاقات الإنسانية