كام ألف جنيه!!.. زيادة مكافأة نهاية الخدمة لكافة الموظفين .. كيف تحسب قيمة المكافأة حسب قرارات الوزارة

يبحث الكثير من الأشخاص حول مكافأة نهاية الخدمة لا سيما أنه قد تداول الكثير من الأشخاص وجود تعديلات وزيادة جديدة مطبقة في قانون نهاية الخدمة لموظفي الحكومة، الأمر الذي أدى إلى تساؤل الكثير من الأشخاص حول هذه التفاصيل بالإضافة إلى أنه قد أكد مصدرا مسؤولا من داخل الحكومة عن وجود تعديلات إيجابية جوهرية تخص الأفراد المتقاعدون لهذا العام الجاري، وذلك جاء بعدما أعلن عنها السيد رئيس الجمهورية والتي سوف يتم تطبيقها في القريب العاجل.

مكافأة نهاية الخدمة

بعدما تساءل الكثير من الأشخاص حول التفاصيل الجديدة التي تم تطبيقها بخصوص نهاية الخدمة فإننا وجدنا أنه وفقا للمادة 157 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فإنه من المقرر أن يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة تبعا لما يتم الحصول عليه من أجر شهري لكل عام من أعوام الخدمة التي قضاها الموظف داخل وظيفته الحكومية، وهذا يعتمد على تقدير الأجر تبعا لما كان يحصل عليها الموظف من أجر أساسي محدد في هذا القانون.

وهذا يعني أنه إذا كان الموظف قد قضي في وظيفته الحكومية أكثر من 5 سنوات، فإنه من المقرر أن يحصل على مكافأة نهاية الخدمة تبعا لأجر أول 5 سنوات وذلك يتبع حساب 21 يوما لكل سنة.

زيادة مكافأة نهاية الخدمة 2024

بعدما أعلن السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عن زيادة جديدة في الأجور والمعاشات وجدنا أن هناك الكثير من المواطنين يتساءلون حول هل هناك زيادة في مكافأة نهاية الخدمة 2024، ومنها فإننا وجدنا أن هناك بالفعل زيادة في مكافأة نهاية الخدمة وسيتم تطبيقها بداية من شهر مارس القادم على أن تتلخص فيما يلي: