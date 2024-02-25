بطولة النجمة درة “مسلسل اثبات نسب في رمضان 2024” .. قصة جديدة تفاجئ المشاهدين

في خبر مثير أعلنت النجمة درة انضمامها إلى فريق عمل مسلسل جديد بعنوان “إثبات نسب” الذي يعتبر من الأعمال المنتظرة بشغف المسلسل من تأليف محمد ناير وقصة جمال رمضان الذي شارك أيضا في كتابة السيناريو وسيكون من إخراج المبدع أحمد عبده.

مسلسل اثبات نسب في رمضان 2024

تعتبر درة إضافة قوية لأي طاقم فني حيث تتمتع بموهبة فنية متميزة وتاريخ عريق في عالم الدراما مما يثير الترقب لأدائها في هذا العمل الجديد تفاصيل الشخصية التي ستقوم درة بتجسيدها لم تكشف بعد ولكن يتوقع أن تقدم أداء مميزا كما عهدناها في أعمالها السابقة في مسلسل “إثبات نسب” يتم تناول العديد من القضايا الاجتماعية بشكل مشوق ومثير يتناول المسلسل قضايا متنوعة تتنوع بين الاجتماعية والشخصية ويعرضها بإطار درامي مشوق يثير تساؤلات الجمهور ويشد انتباههم وفي سياق متصل

ابطال المسلسل اثبات نسب

أن مسلسل “إثبات نسب” يضم نخبة من نجوم الدراما بما في ذلك صدقي صخر ومحمود عبد المغني وهند عبد الحليم ومحسن محي الدين وإسلام جمال وولاء الشريف ولبنى ونس ويجري حاليا اختيار باقي الأبطال المشاركين في العمل استعدادا لبدء عمليات التصوير خلال الأيام القادمة حتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد عرض مسلسل “إثبات نسب” أو القنوات التي ستبثه حيث يفترض أن يعرض على إحدى المنصات الرقمية ولكن لم يتم تأكيد هذه المعلومات رسميا تعتبر درة إضافة قوية لأي طاقم فني حيث تتمتع بموهبة فنية متميزة الرائعة.