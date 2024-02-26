استقبل رمضان.. أسعار منتجات ياميش في رمضان 2024 بخصومات تصل الي 50 % على جميع المنتجات

الكثير من المواطنين يبحثون عن أسعار منتجات ياميش في رمضان 2024 لمعرفة الميزانية المتوسطة للحصول على ياميش رمضان من الزبيب، التمر الهندي، السوبيا، التين المجفف، المشمشية المجففة ، وقمر الدين وغير ذلك، بالإضافة إلي الفول السوداني والمسكرات مثل الفسدق، البندق، عين الجمل، والكاجو المحمص في ظل أرتفاع الأسعار الجنوني التي حدث مع بداية العام في جميع المنتجات المستهلكة والاساسية بسبب أرتفاع سعر الدولار.

أسعار منتجات ياميش في رمضان 2024

في ظل زيادة الأسعار فإن أسعار ياميش رمضان 2024 زاد بنسبة من 35% لـ 50%، وفي النقاط التالية أسعار منتجات ياميش في رمضان.

سعر الفول السوداني قد يصل إلى 120 جنيهًا للكيلو.

سعر التمر الهندي في الاسواق قد يصل إلي 100 جنيهًا للكيلو.

سعر الزبيب المصري الجامبو قد يصل إلي 100 جنيهًا للكيلو.

سعر بودرة السوبيا في الأسواق قد تصل إلي 92 جنيهًا للكيلو.

سعر قمر الدين في الأسواق قد يصل إلي 70 جنيهًا.

سعر المشمش المجفف في الأسواق قد يصل إلي 380 جنيهًا.

سعر التين المجفف في الأسواق قد يصل إلي 350 جنيهًا.

اسعار مكسرات رمضان 2024

مع زيادة سعر الدولار وارتفاع الاسعار اصبحت أسعار المكسرات خارجة عن متناول أيدي الكثيرين من المواطنين، وتتمثل أسعار المكسرات في التالي: