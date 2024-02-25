سيران في خطر.. مواعيد عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 60 وأهم القنوات الناقلة بجودة عالية HD

يتم البحث مسلسل طائر الرفراف الحلقة 60 خلال الساعات الماضية فهي من أشهر المسلسلات التركية التي يشاهدها جميع محبي الدراما التركية، كما أنه نال نجاحًا كبيرًا في ساحة المسلسلات المدبلجة لدى الشعوب العربية، لذلك يتساءل الجميع عن مواعيد عرض الحلقة الجديدة من المسلسل فهي تضم الكثير من الأحداث الغير متوقعة بين أبطال المسلسل، لذلك من خلال مقالنا نتعرف على أهم مواعيد عرضه وترددات القنوات الناقلة وغيرها من المعلومات.

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 60

يعد مسلسل طائر الرفراف الحلقة 60 إحدى المسلسلات التركية التي نالت إعجاب جميع المشاهدين لما تضمه من أحداث مختلفة، حيث إنه عبارة عن مسلسل يضم قصة حب تجمع بين بطل المسلسل والبطلة وهما فريد وسيران والصرعات الطبقية التي تحدث بينهما مع تصاعد كبير في الأحداث، وتكون مواعيد عرض المسلسل كما يلي:

يتم عرض المسلسل في تمام الثامنة مساء خلال يوم الجمعة من كل أسبوع باللغة التركية على قناة ستار تي في التركية.

يتم عرض المسلسل في تمام الثانية بعد منتصف الليل خلال يوم السبت من كل أسبوع باللغة العربية على قناة إم بي سي فور.

ترددات القناة الناقلة للمسلسل

يهتم أيضًا بعض الأفراد بالتعرف على الترددات الخاصة بالقنوات التي تقوم بعرض المسلسل، حيث إن تلك التردات تكون كالتالي:

قناة ستار تي في التركية

يكون الترددات الخاصة بالقناة كما يلي:

1- على النايل سات

التردد: 10922

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

2- على العرب سات

التردد: 11604

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 8/9

قناة إم بي سي فور

يكون الترددات الخاصة بقناة إم بي سي فور كما يلي: