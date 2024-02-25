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لينك تحميل أسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 131 في عموم العراق لجميع المحافظات لدى وزارة الداخلية 2024

لينك تحميل أسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 131 في عموم العراق لجميع المحافظات لدى وزارة الداخلية 2024

Mohamed Hussienمنذ 5 ساعات
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وفرت وزارة الداخلية العراقية خدمة برنامج نقل النفوس لجميع المحافظات في دولة العراق بشرط توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على تغيير الأسم أو اللقب في العراق وقد وافقت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تحت إشراف وزارة الداخلية بالعراق على خدمة نقل النفوس للمواطنين العراقيين الذين قدموا استمارة نقل النفوس عن طريق موقع المواطن الحكومي الإلكتروني في العراق لذلك نوضح لكم اليوم طريقة الاستعلام عن أسماء نقل النفوس لجميع الوجبات في عموم دولة العراق لكافة المحافظات.

أسماء نقل النفوس لجميع الوجبات في العراق الوجبة الاخيرة 131

في الفترة الأخيرة يرغب الكثير من المواطنين العراقيين التعرف على أسماء نقل النفوس لجميع الوجبات في دولة العراق حيث وافقت وزارة الداخلية العراقية على خدمة نقل النفوس لتغير اللقب والاسم في العراق الوجبة الأخيرة رقم 131 ويمكن التقديم الإلكتروني على نقل النفوس من خلال موقع المواطن الحكومي الإلكتروني التابع إلى وزارة الداخلية العراقية في حالة إكتمال كافة الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على نقل النفوس في دولة العراق.

كيفية الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 131

  • في البداية الدخول إلى موقع المواطن الحكومي الإلكتروني في دولة العراق.
  • ثم بعد ذلك عليك اختيار خدمة الاستعلام عن أسماء نقل النفوس لجميع الوجبات.
  • ثم بعد ذلك عليك اختيار الوجبة المراد البحث عنها.
  • اختيار المحافظة التابع لك التي تريد تحميلها أو تنزيلها.
  • بعد ذلك عليك تحميل كشوفات أسماء نقل النفوس الوجبة رقم 131.
  • ثم البحث عن الإسم لمعرفة أسماء نقل النفوس لدى وزارة الداخلية العراقية ولكن الأفضل البحث عن الاسم بالكامل لضمان الحصول عليها بطريقة صحيحة في عموم دولة العراق.
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Mohamed Hussienمنذ 5 ساعات
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