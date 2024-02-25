لينك تحميل أسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 131 في عموم العراق لجميع المحافظات لدى وزارة الداخلية 2024
لينك تحميل أسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 131 في عموم العراق لجميع المحافظات لدى وزارة الداخلية 2024
وفرت وزارة الداخلية العراقية خدمة برنامج نقل النفوس لجميع المحافظات في دولة العراق بشرط توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على تغيير الأسم أو اللقب في العراق وقد وافقت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تحت إشراف وزارة الداخلية بالعراق على خدمة نقل النفوس للمواطنين العراقيين الذين قدموا استمارة نقل النفوس عن طريق موقع المواطن الحكومي الإلكتروني في العراق لذلك نوضح لكم اليوم طريقة الاستعلام عن أسماء نقل النفوس لجميع الوجبات في عموم دولة العراق لكافة المحافظات.
أسماء نقل النفوس لجميع الوجبات في العراق الوجبة الاخيرة 131
في الفترة الأخيرة يرغب الكثير من المواطنين العراقيين التعرف على أسماء نقل النفوس لجميع الوجبات في دولة العراق حيث وافقت وزارة الداخلية العراقية على خدمة نقل النفوس لتغير اللقب والاسم في العراق الوجبة الأخيرة رقم 131 ويمكن التقديم الإلكتروني على نقل النفوس من خلال موقع المواطن الحكومي الإلكتروني التابع إلى وزارة الداخلية العراقية في حالة إكتمال كافة الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على نقل النفوس في دولة العراق.
كيفية الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 131
- في البداية الدخول إلى موقع المواطن الحكومي الإلكتروني في دولة العراق.
- ثم بعد ذلك عليك اختيار خدمة الاستعلام عن أسماء نقل النفوس لجميع الوجبات.
- ثم بعد ذلك عليك اختيار الوجبة المراد البحث عنها.
- اختيار المحافظة التابع لك التي تريد تحميلها أو تنزيلها.
- بعد ذلك عليك تحميل كشوفات أسماء نقل النفوس الوجبة رقم 131.
- ثم البحث عن الإسم لمعرفة أسماء نقل النفوس لدى وزارة الداخلية العراقية ولكن الأفضل البحث عن الاسم بالكامل لضمان الحصول عليها بطريقة صحيحة في عموم دولة العراق.