الاستعلام عن موعد صرف تكافل وكرامة لشهر ابريل 2023
الاستعلام عن موعد صرف تكافل وكرامة لشهر ابريل 2023
عربي و دولي

الاستعلام عن موعد صرف تكافل وكرامة لشهر ابريل 2023 بالزيادة الجديدة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الاستعلام عن موعد صرف تكافل وكرامة لشهر ابريل 2023

مالك سيفمنذ 49 ثانية
0

الاستعلام عن موعد صرف تكافل وكرامة لشهر ابريل 2023، في ظل البحث المكثف حول الاستعلام عن موعد صرف تكافل وكرامة لشهر ابريل 2023 الذي يستفاد منه الالاف من الأسر المصرية، تقرر صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ابريل 2023 بعد ساعات من الآن بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الفطر، في اطار تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخاصة البسطاء ومحدودي الدخل، وسنقادم لكم رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي.

الاستعلام عن موعد صرف تكافل وكرامة لشهر ابريل 2023

أما عن الاستعلام عن موعد صرف تكافل وكرامة لشهر ابريل 2023  فيتم بشكل إلكتروني في دقائق معدودة من خلال زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • قم بالدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
  • قم بتحديد الاستعلام عن معاش تكافل أو كرامة.
  • الآن ادخل الرقم القومي للشخص المستفيد.
  • اضغط على  استعلام على تكافل وكرامة لتظهر جميع البيانات الخاصة بمستفيدي تكافل وكرامة.

موعد صرف تكافل وكرامة شهر ابريل 2023

من المقرر أن يتم صرف تكافل وكرامة شهر ابريل 2023 بداية من غدا السبت الموافق 15 من شهر أبريل الجاري، على أن يتم صرف المعاشات بالزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

الأوراق المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة

والآن نقدم لكم الأوراق المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة 2023 وفقا لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي بشكل رسمي، حيث يتم تقديمها إلى أقرب مكتب الإدارة الاجتماعية الذي يتبع محل السكن الخاص بالمواطن، وتلك الأوراق هي:

  • صور شهادات الميلاد لجميع أفراد الأسرة.
  • صورة بطاقة الرقم القومي.
  • صورة شهادة وفاة الزوج للأرامل.
  • صورة قسيمة الطلاق أو الزواج.
  • بيان قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.
  • صورة بطاقة التموين.
  • مستند بالإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن.
  • صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.
  • صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
  • صورة إقرار الوصاية للأيتام.

الوسوم
مالك سيفمنذ 49 ثانية
0

مقالات ذات صلة

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 

كشوف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة PDF عبر رابط منصة مظلتي ووزارة العمل

منذ 25 دقيقة

مفعل.. لينك كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 بصيغة PDF الوجبة الـ9 من وزارةالعمل والشؤون الاجتماعية

منذ 38 دقيقة

PDF.. تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 العراق الوجبة 9 العراق من خلال موقع وزارة العمل molsa.gov.iq

منذ 3 ساعات

عاجل ورسميا.. تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة ال9 من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الأجتماعية

منذ 3 ساعات

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى