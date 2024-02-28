السلع التموينية نزلت بكام!!.. سعر الزيت والسكر في التموين لشهر رمضان + اعرف الاسعار قبل ما تروح الجمعية

ترتفع معدلات البحث حول سعر الزيت والسكر في التموين في ظل ارتفاع معظم السلع الغذائية خارج منظومة التموين بشكل يثقل كاهل المواطن، لا سيما أن جميع المواطنين مع اقتراب شهر رمضان الكريم يرغبون في الحصول على كم من الزيت والسكر بأسعار مقبولة، حتى يستطيعوا إكمال الشهر الفضيل بهذه المكونات التي لا غنى عنها في صنع الحلويات أو صنع الطعام، لذلك قررنا أن نعلن لكم نصيب الفرد من الزيت والسكر في التموين وكذلك الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة التموين.

سعر الزيت والسكر في التموين

بعد الأزمة الأخيرة التي مرت بها مصر وعدم إيجاد السكر وإن وجد يكون بأسعار غير معقولة أو مقبولة، فإننا وجدنا أن جميع المواطنين يقومون بالبحث بشكل مكثف حول سعر الزيت والسكر في التموين، ومن خلال البحث توصلنا إلى كون كل مواطن يصبح من حقه الحصول على زجاجة زيت واحدة بحجم 800 مل على أن يكون الحد الأقصى للحصول على الزيت في البطاقة الواحدة هو 4 زجاجات، في حين أن سعر زجاجة زيت الخليط 800 مل حوالي 30 جنيها داخل منظومة التموين.

أما إذا كنت تتساءل عزيزي المواطن عن نصيب الفرد من السكر على البطاقة التموينية فإنه يحصل على ما يقرب من 2 كجم من السكر، على أن يكون الحد الأقصى للحصول على السكر في البطاقة الواحدة هو 6 كجم، ومن الجدير بالذكر أن سعر كيلو السكر المعبأ داخل منظومة التموين حوالي 12.60 جنيها.

المستندات المطلوبة للحصول على بطاقة التموين

نظرا لكون منظومة التموين من أكثر المنظمات التي تساعد المواطنين في الحصول على السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار لا تقبل المنافسة، بالإضافة إلى أنه بعدما علم المواطن سعر الزيت والسكر في التموين وكذلك نصيب الفرد منه، فإنه أراد أن يكون له نصيب من الحق التمويني.

لذلك قررنا أن نضع لكم المستندات المطلوبة للحصول على بطاقة التموين، والتي تتلخص فيما يلي: