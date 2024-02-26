هام آخر موعد لتقديم الاستمارات.. وزير التربية والتعليم يكشف موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجاوي موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 خلال المؤتمر الصحفي الماضي، حيث اعتمد الوزير رسمياً جدول اختبارات الشهادة الثانوية لهذا العام، فاعتباراً من يوم 22 يونيو 2024 سيتم انطلاق ماراثون الامتحانات، وأضاف المسؤول بأنه من الضروري قيام طلاب الصف الثالث الثانوي بتسجيل الاستمارات عن طريق البوابة الرسمية التابعة للوزارة ورفع المستندات المطلوبة عليه.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 والتي من المقرر أن تبدأ في 22 يونيو مستمرة لمدة شهر كامل، وخلال الأيام القادمة سيتم الإعلان عن الجدول الرسمي بعد انتهاء الطلاب من تسجيل الاستمارات وتسليمها للمدرسة التابع لها الطالب، فمن المفترض غلق الباب في يوم 22 فبراير، وأكدت الوزارة أن الموعد النهائي لتسليم تلك النماذج في يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024.

الأوراق والمستندات المطلوبة لتعبئة استمارة امتحانات الثانوية العامة

وبحسب ما جاء في بيان وزير التربية والتعليم الرسمي خلال الأيام السابقة فإن الأوراق والملفات المطلوبة من أجل ملأ استمارة الاختبارات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية جاءت على النحو التالي:

شهادة ميلاد الطالب.

تقديم إيصال التابلت ونسخة منه.

أصل وصورة الاستمارة.

نسخة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بولي الأمر.

صورة من بطاقة الطالب.

بالنسبة للطلبة الراسبة يلزم تقديم بيان رسوب مستخرج من الإدارة التعليمية.

إرفاق عدد 4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء، مع طباعة الاسم الرباعي للطالب.

تقديم إيصال يثبت سداد المصروفات طوال مدة الدراسة ونسخة منها.

رسوم الالتحاق بامتحانات الثانوية العامة 2024

وفقاً لما حددته الجهات المختصة بلغت رسوم دخول الطالب امتحانات الشهادة الثانوية لأول وثاني مرة 210 جنيه، بينما بلغت رسوم امتحانات الطلاب للمرة الثالثة أو الرابعة 410 جنيه، ويتم دفعها من خلال احدى منافذ فوري أو مكاتب البريد المصرية.