15%زيادة من بختك ونصيبك.. زيادة معاش تكافل وكرامة والصرف في هذا الميعاد + استعلـم وقدم كمان لو انت جديد

يتصدر معاش تكافل وكرامة على كافة محركات البحث المحلية كونه يعتبر من أهم أنواع المعاشات والبرامج الإنسانية التي تم إطلاقها في الفترة الماضية، لا سيما أن جميع المواطنين يريدون معرفة هل حقا سوف يتم تطبيق زيادة على معاش تكافل وكرامة؟، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الأشخاص المستفيدين من هذا الدعم حديثا يرغبون في معرفة موعد صرف الدعم وذلك كيفية الاستعلام عن هذا المعاش إلكترونيا.

معاش تكافل وكرامة

في ظل وجود حالة التذبذب الاقتصادي وعدم ثبات السلع الغذائية على نحو معتدل فإننا وجدنا أن معاش تكافل وكرامة قد حل أزمة جميع الأسر الأولى بالرعاية، الذين لا يجدون الأموال للصرف على أنفسهم ومنها فإننا وجدنا أن هناك ارتفاعا في معدلات البحث حول موعد صرف هذا المعاش، ومن خلال الرجوع إلى الجهات المعنية فإننا وجدنا أن معاش تكافل وكرامة عادة ما يتم صرفه في بداية كل شهر ميلادي جديد.

وهذا يعني أن جميع المستفيدين سوف يحصلون على أموال هذا الدعم في بداية شهر مارس، بالإضافة إلى أنه سوف يتم تطبيق الزيادة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والتي تبلغ نسبتها 15%، وهكذا سيصبح من يحصل على معاش 450 جنيها سوف يحصل على 517,5 جنيها وهذا الأمر بالفعل سيصب لصالح هؤلاء الأسر المستفيدة من هذا الدعم الاجتماعي المميز.

خطوات الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024

من أكثر ما يميز الحكومة المصرية أنها تسعى جاهدة في الفترة الأخيرة لتحويل كافة خدماتها الحكومية لأخرى إلكترونية تسهل على جميع المواطنين أن يحصلوا على المعلومات الراغبين في معرفتها بكل سهولة ومن خلال الإنترنت فقط، وهذا ما ينطبق تماما على معاش تكافل وكرامة حيث أصبح بالإمكان التعرف على تفاصيل صرف هذا المعاش من خلال الخطوات التالية: