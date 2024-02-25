“استعلم حالآ” نتيجة الدبلومات 2024 في عمان مع الخطوات بطريقة مبسطة

تقدمت حكومة سلطنة عمان بنتائج الدبلومات 2024 في عمان حيث تم اعتماد نتائج الدبلوم الفني في هذه السنة الدراسية، تم رفع كشوف النتائج عبر البوابة التعليمية الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم في غضون ساعات قليلة، لتبين أداء الطلاب والطالبات في الامتحانات النهائية، حيث بلغ عددهم نحو 50 ألف طالب وطالبة، وتم الإعلان عن نسبة النجاح التي وصلت إلى 80 ٪.

نتيجة الدبلومات 2024 في عمان

أعلنت وزارة التربية العمانية عن استعدادها لإصدار نتائج الدبلوم 2024بعمان تم الإعلان أن جميع نتائج امتحانات الصف الثاني عشر في عمان يتم حالياً تجهيزها ليتم اعتمادها من قبل وزير التربية العمانية، وعندما تصبح النتائج جاهزة سيكون بإمكان الطلاب الاطلاع عليها من خلال متابعة الخطوات المعلنة على الموقع الإلكتروني للبوابة التعليمية العمانية، كما وجهت الدعوة للطلاب لمتابعة الموقع الرسمي للوزارة للإطلاع على آخر الأخبار والتحديثات بشأن توقيت ظهور النتائج وطريقة الاستعلام عنها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات 2024 في عمان

للحصول على نتيجة الدبلومات العامة في سلطنة عمان 2024، اتبع الخطوات التالية بعناية:

ابدأ بفتح متصفح الإنترنت على جهازك الشخصي. انتقل إلى الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية للتعليم في سلطنة عمان. انقر على خانة “خدماتنا” في القائمة الرئيسية. اختر “خدمات الطلاب” من القائمة التي ستظهر لك. ابحث واختر البوابة التعليمية المتاحة للاستعلام عن النتائج. ستُطلب منك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك لتسجيل الدخول. قم بإدخال رقم جلوسك كما هو مطلوب، ثم انقر على زر “إظهار النتيجة”.

بعد اتباع هذه الخطوات، ستتمكن بسهولة من الاطلاع على نتيجتك في دبلومات التعليم العام في سلطنة عمان 2024، تذكر أن دقة إدخال البيانات حاسمة للحصول على النتيجة بنجاح، كما يُشير الوزارة إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج في الفترة القادمة وفقًا لتصريحات الجهات المختصة.