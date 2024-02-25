5.5 مليار جنيه هدية للمصريين.. خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024 وأهم شروط القبول في البرنامج

الاستعلام عن تكافل وكرامة، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة جديدة تتيح للمواطنين استعلامًا سهلاً عن الدعم المخصص لمعاش تكافل وكرامة عبر رقم الهوية القومية، تأتي هذه الخدمة تيسيراً للمواطنين، بناءً على الإعلان الحكومي الذي أعلن عن زيادة الدعم بنسبة 15%، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يرفع التكلفة الإجمالية للدعم إلى 5.5 مليار جنيه.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن دعم تكافل وكرامة بشكل سهل وميسر للمواطنين، يمكنك إتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي على الإنترنت.

اختيار خدمة “الاستعلام عن تكافل وكرامة”.

إدخال الرقم القومي الذي يتألف من 14 رقمًا في الحقل المخصص.

الضغط على أيقونة “الاستعلام” والانتظار لبضع لحظات، حيث ستظهر نتيجة الاستعلام.

يمكنك رؤية ما إذا كانت النتيجة سارية أو متجمدة، وإذا كانت متجمدة، ستظهر أيضًا سبب التجميد إذا كان ذلك قابلًا للتوضيح.

تأتي هذه الخطوات لتسهيل عملية الاستعلام للمستفيدين والمتقدمين لضمان سهولة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بدعم تكافل وكرامة والتحقق من حالة الدعم بكل يسر وسرعة.

شروط القبول في تكافل وكرامة

وفي بيان نُشر على موقعها الرسمي، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي الشروط اللازم توافرها للقبول في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة على النحو التالي:

عدم امتلاك المتقدم لنصف فدان أو أكثر من الأرض الزراعية.

عدم وجود أرض زراعية مؤجرة بنصف فدان أو أكثر لصالح المتقدم.

عدم امتلاك أي ممتلكات أو عقارات بخلاف السكن الذي يتواجد فيه المتقدم.

عدم سفر المتقدم خارج البلاد بغرض العمل إما قبل أو بعد القبول في برنامج تكافل وكرامة.

عدم امتلاك المتقدم لأي سيارات أو جرارات أو توك توك أو أي مركبة.

تأتي هذه الشروط بهدف تحديد الأهلية للاستفادة من الدعم النقدي وتأمينه للفئات المحتاجة، وتعزيز فعالية البرنامج في تحقيق أهدافه في دعم الأسر ذات الاحتياجات الملحة.