نزل الآن…تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2024 عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات

تعتبر قناة أون تايم سبورت من أكثر القنوات التي حققت جماهيرية كبيرة بين مشجعي الرياضيات، حيث إنها تعمل على إذاعة أهم البطولات المصرية من بطولة الدوري المصري الممتاز وبطولات أخرى التي تقام في الوقت الحالي، والعديد من الاستوديوهات التحليلية للمباريات التي يقدمها مجموعة من الإعلاميين الذين لهم العديد من المتابعين، كما أنها تتميز بالجودة العالية HD والصورة الواضحة، وبلا شفرة حيث يمكن لجميع الأفراد تنزيل القناة بكل سهولة بإتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، ولهذا يبحث المتابعين عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2024

يمكن تنزيل قناة أون تايم سبورت على جميع الأقمار الصناعية، باستخدام الترددات التالية:

على القمر الصناعي نايل سات بتردد 10853، ورمز استقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500.

القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد 11861، وبمعدل ترميز 27500، ورمز الاستقطاب الأفقي، ومعامل التصحيح للخطأ 6/5.

تردد قناة أون تايم سبورت 2 على القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد 11861، ومعدل ترميز 27500، ومعامل استقطاب رأسي، ومعامل تصحيح الخطأ ⅚.

أما تردد قناة أون تايم سبورت 3 يتم استخدام التردد 11861، ويكون معامل الاستقطاب الأفقي، ومعدل الترميز 27500.

خطوات ضبط تردد قناة أون تايم سبورت الجديد.

من خلال تردد قناة أون تايم سبورت الجديد يمكن تنزيل القناة، ولضبط التردد يرجى القيام بالخطوات التالية: